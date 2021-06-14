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В Армении опровергли сокрытие "минных карт" от России: "Полнейший абсурд!"
14 июня 2021, 23:10 • 14 • Политика
В Армении заявили, что передавали Баку через миротворцев карты заминированных территорий.
После обострения конфликта в Нагорном Карабахе армянская сторона передала карты минных полей Баку. Как заявил исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян, передача осуществлялась через миротворческий контингент России.
Он опроверг появившиеся слухи. Будто Армения "держала в тайне" карты минных полей перешедших под контроль Азербайджана.
Пашинян подчеркнул, что муссируемые слухи ничто иное как "полнейший абсурд". Пашинян подчеркнул, что Азербайджану были переданы карты именно через коллег-миротворцев из России.
В Армении также указали, что и сейчас Россия оказывает содействие для возвращения военнопленных домой. По словам Пашиняна, благодаря усилиями России вернулись более 50 армянских пленных.
Напомним, что в ноябре прошлого года Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, договорились обменяться пленными и телами погибших, Баку занял три спорных района, а в регион были направлены миротворцы России. Азербайджан расценил итоги войны как победу.
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