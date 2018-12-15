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В Армении окончательно отказались переводить "Что? Где? Когда?" на русский
15 декабря 2018, 02:24 • 65 • В мире
Армения отказалась от последнего русскоязычного проекта. Со следующего года в полюбившейся зрителям программе "Что? Где? Когда" будет звучать исключительно армянский язык.
В новом сезоне интеллектуального шоу "Что? Где? Когда?" будет выходить исключительно на армянском языке. От передачи на русском Армянское телевидение решило отказаться. Это означает, что в стране больше вообще не останется проектов на русском языке.
Об изменениях сообщил на своей странице в Facebook глава Министерства науки и образования Араик Арутюнян, который и до этого неоднократно выступал с критикой создателей передачи за то, что они в качестве основного используют русский язык.
"С нового сезона проект будет выходить в эфир исключительно на армянском языке. Правительство выделит на программу 17 млн драмов (около $35 тысяч)", - цитирует слова политика агентство ФАН.
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