В Армении окончательно отказались переводить "Что? Где? Когда?" на русский

Армения отказалась от последнего русскоязычного проекта. Со следующего года в полюбившейся зрителям программе "Что? Где? Когда" будет звучать исключительно армянский язык.

В новом сезоне интеллектуального шоу "Что? Где? Когда?" будет выходить исключительно на армянском языке. От передачи на русском Армянское телевидение решило отказаться. Это означает, что в стране больше вообще не останется проектов на русском языке.

Об изменениях сообщил на своей странице в Facebook глава Министерства науки и образования Араик Арутюнян, который и до этого неоднократно выступал с критикой создателей передачи за то, что они в качестве основного используют русский язык.

"С нового сезона проект будет выходить в эфир исключительно на армянском языке. Правительство выделит на программу 17 млн драмов (около $35 тысяч)", - цитирует слова политика агентство ФАН.