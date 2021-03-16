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В Армении назвали дату отставки Пашиняна
16 марта 2021, 13:15 • 67 • Политика
О своем уходе премьер может объявить в ближайшее время
Не исключено, что Никол Пашинян сообщит о своей отставке уже 23 марта, а если не случится ничего "экстраординарного", тогда об уходе будет объявлено уже сегодня-завтра.
В этом случае внеочередные выборы пройдут уже в мае. Как сообщает "Sputnik Армения" со ссылкой на армянскую газету "Паст", сейчас властям Армении было дано поручение быть готовыми к любому развитию событий, в том числе и к выборам.
Последние дни премьер и представители партии "Гражданский договор" проводят рабочие встречи с главами областей, муниципалитетов, чтобы понять, каков рейтинг Пашиняна на местах.
Напомним, что внутренние протесты в Армении вспыхнули с новой силой 25 февраля. В этот день Генштаб ВС потребовал отставки правительства во главе с премьером, выразив таким образом протест против увольнения замглавы Генштаба. Сам Пашинян назвал действия военных попыткой военного переворота.
Спустя несколько дней протестующие ворвались в правительственное здание в центре, выкрикивая лозунги с требованием отставки Пашиняна.
В начале марта глава кабмина попросил прощения у жителей Армении и Карабаха за свои ошибки, признав, что за последние три года его правительство совершило серьезные промахи. Пашинян также добавил, что ответственность за ошибки лежит "лично на нем".
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