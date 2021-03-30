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В Армении наметили перспективы отношений с Россией на фоне кризиса в стране

30 марта 2021, 11:50  •  83 • Политика
Фото: Alain Pitton/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Жители закавказского государства считают нашу страну главным союзником
Президент Армении указал ключевые факторы в отношениях с Россией. На фоне кризиса в стране Армен Саркисян наметил перспективы развития сотрудничества.
Главными являются два из них – это стопроцентное доверие и "абсолютная предсказуемость", отметил руководитель закавказского государства.
Армения и РФ всегда сотрудничали. Обе страны – члены Евразийского экономического союза (ЕЭС) и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), напомнил Саркисян в беседе с корреспондентом РБК.
Он категорически опроверг информацию об охлаждении отношений между двумя государствами. И добавил, что подавляющее большинство жителей Республики считают Россию своим основным союзником, передает "Общественная служба новостей".
В Армении находится военная база РФ. Москва не вмешивалась в столкновения в Нагорном Карабахе, однако в Ереване постоянно заявляли о ее поддержке.
Тем временем в закавказском государстве складывается непростая ситуация, продолжается политический кризис. Глава правительства Никол Пашинян собирается уже в апреле уйти в отставку. В Кремле на эти планы отреагировали спокойно и кратко.

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