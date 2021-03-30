|
В Армении наметили перспективы отношений с Россией на фоне кризиса в стране
30 марта 2021, 11:50 • 83 • Политика
Жители закавказского государства считают нашу страну главным союзником
Президент Армении указал ключевые факторы в отношениях с Россией. На фоне кризиса в стране Армен Саркисян наметил перспективы развития сотрудничества.
Главными являются два из них – это стопроцентное доверие и "абсолютная предсказуемость", отметил руководитель закавказского государства.
Армения и РФ всегда сотрудничали. Обе страны – члены Евразийского экономического союза (ЕЭС) и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), напомнил Саркисян в беседе с корреспондентом РБК.
Он категорически опроверг информацию об охлаждении отношений между двумя государствами. И добавил, что подавляющее большинство жителей Республики считают Россию своим основным союзником, передает "Общественная служба новостей".
В Армении находится военная база РФ. Москва не вмешивалась в столкновения в Нагорном Карабахе, однако в Ереване постоянно заявляли о ее поддержке.
Тем временем в закавказском государстве складывается непростая ситуация, продолжается политический кризис. Глава правительства Никол Пашинян собирается уже в апреле уйти в отставку. В Кремле на эти планы отреагировали спокойно и кратко.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
83
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 марта 2021, 07:25
|
25 марта 2021, 06:15
|
25 марта 2021, 09:55
|
27 марта 2021, 13:15
|
25 марта 2021, 04:25
|
24 марта 2021, 16:30
|
26 марта 2021, 23:30