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В Армении готовятся к волнениям. Объявлены первые итоги выборов
21 июня 2021, 01:00 • 74 • В мире
В Армении объявлены первые итоги выборов. Согласно промежуточным результатам, вперёд вырывается партия Пашиняна. Власти, вероятно, готовятся к волнениям. Так, в центре Еревана наблюдается большое количество полицейских машин.
ЦИК Армении опубликовал первые промежуточные итоги парламентских выборов в стране, прошедших 20 июня.
Пока подсчитано лишь порядка 4% участков. По этим результатам, партия и. о. премьера республики Никола Пашиняна "Гражданский договор" вырывается вперёд с более чем 58% голосов.
Следом идёт политический блок бывшего президента страны Роберта Кочаряна "Армения" - чуть более 22%.
В цифровом голосовании победу одержала партия Пашиняна. Однако там отрыв от "Армении" куда менее значительный - 163 против 135 голосов.
Между тем в центре Еревана наблюдается большое количество полицейских машин. Власти, вероятно, ожидают возможных народных волнений на фоне объявления итогов.
Соответствующее видео в своём Telegram-канале разместило РИА Новости.
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