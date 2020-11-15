В Армении готовили покушение на Пашиняна? В преступлении подозревают экс-главу спецслужбы

В Армении по подозрению в подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна был задержан бывший глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян. Подробности рассказала адвокат экс-главы СНБ Лусине Саакян.

Бывший руководитель спецслужбы был приглашён в следственный департамент СНБ, где ему было предъявлено подозрение в целом ряде преступлений. Среди них: "Подготовка убийства государственного деятеля", "Соучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия", а также "Подготовка узурпации власти". На основании этого Артур Ванецян был задержан.

Адвокат задержанного утверждает, что власти Армении просто используют административный ресурс, чтобы заткнуть рот политическим оппонентам Пашиняна. Дело против экс-главы СНБ юрист назвала политическим преследованием.

Это позорное политическое преследование, направленное на сохранение власти, доведения до конца антигосударственных программ, - цитирует РИА "Новости" слова Лусине Саакян.

Напомним, что в середине недели оппозиция действительно пригрозила Пашиняну "устранением от власти", если он не сложит полномочия главы правительства и не уйдёт в отставку. Поводом для таких требований стало поражение Армении в войне за Нагорный Карабах.