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В Армении готовили покушение на Пашиняна? В преступлении подозревают экс-главу спецслужбы
15 ноября 2020, 10:40 • 15 • Политика
Бывший глава СНБ Армении задержан по подозрению в подготовке убийства Пашиняна. Адвокат задержанного заявила о политическом преследовании оппозиции.
В Армении по подозрению в подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна был задержан бывший глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян. Подробности рассказала адвокат экс-главы СНБ Лусине Саакян.
Бывший руководитель спецслужбы был приглашён в следственный департамент СНБ, где ему было предъявлено подозрение в целом ряде преступлений. Среди них: "Подготовка убийства государственного деятеля", "Соучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия", а также "Подготовка узурпации власти". На основании этого Артур Ванецян был задержан.
Адвокат задержанного утверждает, что власти Армении просто используют административный ресурс, чтобы заткнуть рот политическим оппонентам Пашиняна. Дело против экс-главы СНБ юрист назвала политическим преследованием.
Напомним, что в середине недели оппозиция действительно пригрозила Пашиняну "устранением от власти", если он не сложит полномочия главы правительства и не уйдёт в отставку. Поводом для таких требований стало поражение Армении в войне за Нагорный Карабах.
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