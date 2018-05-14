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В Арктику без ледокола
14 мая 2018, 15:54 • 150 • Карикатуры
В конгрессе США опасаются, что Арктика может превратиться в зону "военной конкуренции" между Вашингтоном и Москвой. При этом у Соединенных Штатов даже нет ни одного атомного ледокола, чтобы соперничать с Россией в регионе.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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