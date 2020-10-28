В Арктической стратегии России нашли тайный смысл

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Заботу о людях расценили как попытку заманить на Север работников для освоения богатств региона в будущем

Россия строит планы освоения Арктики и не скрывает этого. Однако в обнародованной недавно "Стратегии развития российской Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности до 2035 года" основное внимание уделено внутренним проблемам северных регионов. Но, по мнению западных аналитиков, это такой хитрый план Москвы.

В обновленной стратегии руководством РФ поставлены задачи повысить качество жизни в приарктических регионах: построить дороги, решить проблемы с жильем, наладить энергоснабжение, медицинское обслуживание.

"Большинство вызовов, которые стоят перед развитием российской Арктики, действительно, носят внутренний характер",

– признается в американском издании The National Interest. Однако это не просто так. Чтобы достичь истинных стратегических целей в Арктике, России нужны там современные промышленные города с многочисленным населением. Вот чтобы привлечь народ, власти и поднимают вопрос социального обеспечения, налаживания бытовых условий, образовательных и медицинских услуг, полагает автор.

Издание обращает внимание, что Москва сейчас настаивает на мирном развитии Арктики и приглашает зарубежных партнеров к сотрудничеству. Этим нужно воспользоваться, говорится в статье. "Работайте вместе, пока это не перестанет работать", – говорит автор, отмечая, что такое сотрудничество поможет поддерживать низкий уровень напряженности в Арктике.

Ранее эксперты посоветовали США активнее наращивать ледокольный флот, чтобы соперничать с Россией за природные богатства Арктики.