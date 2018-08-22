В Аргентине сожгли 400 кг «российского» кокаина

Аргентинские власти сожгли в крематории кокаин, который был обнаружен в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе.

Стало известно, что в Аргентине прошла операция по сожжению кокаина, который ранее был найден спецслужбами в здании российского посольства в Буэнос-Айросе.

Сообщается, что 400 кг наркотиков уничтожили в крематории. При этом присутствовала министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, а также российский посол Дмитрий Феоктистов.

Аргентинский министр отметила, что все это - «потрясающий пример сотрудничества между правоохранительными органами двух стран».

«Операция продлилась 14 месяцев, и в какой-то момент мы уже думали, что они преступники не приедут за грузом, - говорит Буллрич. - Однако в итоге операция прошла успешно».

Отметим, что об операции по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок стало известно в конце февраля. По версии следствия, партия кокаина принадлежала предпринимателю из Германии Андрею Ковальчуку. Он с помощью сообщников хотел перепродать его в Европе.

В Москве были арестованы трое обвиняемых по «кокаиновому делу». При этом сам Ковальчук был задержан в Германии весной этого года.



