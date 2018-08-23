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В Аргентине сенаторы разрешили обыскать дома экс-президента
23 августа 2018, 08:09 • 50 • В мире
Экс-президент Аргентины и сенатор Кристина Фернандес де Киршнер сама проголосовала за то, чтобы в ее домах прошел обыск в рамках расследования о коррупции.
Личный дом экс-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер будет обыскан в рамках дела о коррупции ее подчиненных. Такое решение принял сенат страны, разрешив правоохранительным органам провести такой обыск.
За решение об обыски проголосовали все сенаторы единогласно. Сама Киршнер сама является сейчас сенатором. Поэтому и потребовалось разрешение на обыск именно от сената. Теперь все ее три дома будут обысканы.
Любопытно, что за обыск проголосовала и сама экс-президент.
Расследование дела началось после того, как в местные газеты попали дневники одного из бизнесменов, который рассказал в них, как выплачивал одному из министерств миллионные взятки.
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