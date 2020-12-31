В Аргентине одобрили аборты. Шафран припечатала: "Это сознательное убийство - они ликуют"

В Аргентине, где действовал один из самых строгих законов в мире, регламентирующий прерывание беременности, парламент проголосовал за легализацию абортов.

За процессом голосования следили многочисленные сторонники поправок, и они встретили ликованием решение законодателей. За легализацию абортов выступило 38 сенаторов, 9 проголосовавших были против такого решения.

По новому закону женщине разрешат прерывать беременность на сроке до 14 недель, ранее это было возможно или в случае угрозы жизни матери или плода, или в случае изнасилования.

Российская телерадиоведущая Анна Шафран в своём телеграм-канале прокомментировала реакцию аргентинских активистов.

"Это сознательное убийство абсолютно сформировавшегося человека. Теперь легализованное. И они ликуют. Сатанизм, не иначе", - констатировала журналистка.

Отметим, что в Латинской Америке аборты остаются под запретом в Сальвадоре, Никарагуа и Доминикане.