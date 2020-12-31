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В Аргентине одобрили аборты. Шафран припечатала: "Это сознательное убийство - они ликуют"
31 декабря 2020, 15:50 • 53 • В мире
В Аргентине парламент легализовал аборты при сроке беременности до 14 недель. Это решение было воспринято активистами с ликованием. Российская телерадиоведущая Анна Шафран после такой реакции припечатала: "Это сознательное убийство абсолютно сформировавшегося человека, и они ликуют".
В Аргентине, где действовал один из самых строгих законов в мире, регламентирующий прерывание беременности, парламент проголосовал за легализацию абортов.
За процессом голосования следили многочисленные сторонники поправок, и они встретили ликованием решение законодателей. За легализацию абортов выступило 38 сенаторов, 9 проголосовавших были против такого решения.
По новому закону женщине разрешат прерывать беременность на сроке до 14 недель, ранее это было возможно или в случае угрозы жизни матери или плода, или в случае изнасилования.
Российская телерадиоведущая Анна Шафран в своём телеграм-канале прокомментировала реакцию аргентинских активистов.
"Это сознательное убийство абсолютно сформировавшегося человека. Теперь легализованное. И они ликуют. Сатанизм, не иначе", - констатировала журналистка.
Отметим, что в Латинской Америке аборты остаются под запретом в Сальвадоре, Никарагуа и Доминикане.
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