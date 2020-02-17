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В арабском мире начинает эксплуатироваться первая АЭС: угрозы для электростанции

17 февраля 2020, 17:39  •  159 • Аналитика

В ОАЭ выдано разрешение на запуск первого энергоблока АЭС «Барака». Но это радостное для Эмиратов событие заставляет задуматься и о безопасности атомной электростанции. Ведь военно-политическая обстановка на Аравийском полуострове сейчас очень непростая.


Новым этапом на пути к использованию атомной энергии в мирных целях назвал открытие электростанции на побережье Персидского залива присутствовавший на церемонии наследный принц Абу-Даби Мухаммад бин Заид. АЭС «Барака» - первая в арабском мире атомная электростанция. Запуск первого энергоблока открывает перспективу коммерческого использования атомной электростанции, а вскоре запустят и второй энергоблок. Он готов на 95%.



АЭС «Барака» строится Корейской электрической компанией уже более 10 лет. Работы начались в 2009 году, а их стоимость составила на данный момент 24 млрд долларов. Всего должны построить 4 энергоблока, мощность каждого из которых составляет 1400 МВт. В ОАЭ рассчитывают, что на протяжении ближайших 50-60 лет атомная электростанция будет давать стране электроэнергию, а кроме того и позволит ее экспортировать, что также принесет выгоду Эмиратам. Лицензию на эксплуатацию АЭС получила компания Nawah Energy Company.

Между тем, на юго-западе Аравийского полуострова, в Йемене, продолжается гражданская война. Повстанцы-хуситы воюют со своими противниками и пришедшими им на помощь войсками арабской коалиции, главную роль в которой играют Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Хуситами ОАЭ воспринимается как однозначный враг, но не только на йеменской земле они собираются ему противостоять.

Конечно, первым делом хуситы атакуют объекты в Саудовской Аравии. Чаще всего для атак используются беспилотные летательные аппараты. Так, 12 июня 2019 года хуситы атаковали аэропорт в саудовском городе Абха, подвергнув его ракетному обстрелу. Снаряд попал в зал прилета, в результате чего пострадали 25 человек. 14 сентября 2019 года хуситы атаковали крупнейший нефтяной объект Саудовской Аравии, что на время привело к сокращению добычи нефти КСА в два раза. И это – далеко не единственные примеры атак хуситов на саудовские объекты.

В отличие от Саудовской Аравии ОАЭ расположены на большем отдалении от Йемена и не имеют с ним границ. Но это не означает, что хуситы не способны атаковать объекты на территории Эмиратов. Тем более, что они не раз угрожали ударами по нефтяным объектам ОАЭ, а также по той самой АЭС «Барака». В 2017 году хуситы распространили информацию о совершении удара по строящейся электростанции, но тогда в Абу Даби факт атаки на АЭС опровергли.

Сейчас, после торжественного открытия атомной электростанции, привлекательность ее в качестве цели для удара лишь возросла. Хуситы понимают, что даже угроза атаки против АЭС выглядит устрашающе, поскольку удары могут привести к аварии на атомной электростанции и к настоящей катастрофе в масштабах всего небольшого государства ОАЭ. Тем более, АЭС находится всего в 250 км от столицы Абу-Даби. Так что запуск атомной электростанции добавляет проблем руководству ОАЭ, которому теперь придется озаботиться и вопросами безопасности нового объекта.

Многое сейчас зависит от эффективности противовоздушной обороны, как Эмиратов, так и соседней Саудовской Аравии. ОАЭ, как и Саудовская Аравия, являются одними из крупнейших в мире импортеров вооружения. Причем покупают в ОАЭ оружие, произведенное и в США, и в Евросоюзе, и в России. Например, 50 российских ЗРПК «Панцирь-С1» уже стоят на вооружении войск противовоздушной обороны.

Кроме «Панцирь-С1», ПВО ОАЭ имеют на вооружении 7 батарей американского ЗРК «Усовершенствованный Хок», 9 батарей ЗРС «Пэтриот» РАС3, 9 ЗРК «Кроталь» французского производства, 12 ЗРК «Рапира» британского производства, 63 ПЗРК (включая 40 «Игла-С», 10 «Игла-1», 13 RBS-70 шведского производства) и даже 2 батареи системы противоракетной обороны THAAD.

Учитывая актуальность угроз со стороны хуситов и необходимость защищать свою территорию, ОАЭ будет лишь увеличивать потенциал своей ПВО. В этой связи интересно, что и ОАЭ, и Саудовская Аравия проявляют все большее внимание к новейшим российским средствам противовоздушной обороны, считающимся одними из лучших в мире.
Илья Полонский

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