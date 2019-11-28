В аптеках плацебо вместо лекарств за те же деньги? Делягин объяснил, что кроется за отменой сертификации лекарств

Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств, заменив её на разрешения от Росздравнадзора. Поможет ли это решить проблему с нехваткой лекарств в России, попытался разобраться экономист и политолог Михаил Делягин в передаче "Мобильный Делягин" на канале Царьград.

Он отмечает, что проблема с сертификацией лекарств в России стояла довольно остро. Чиновники от здравоохранения не закупали жизненно необходимые лекарства, и люди были вынуждены эти лекарства доставать через знакомых за границей. Кроме того, многие лекарства просто не сертифицировали на территории России. А тех, кто закупал эти лекарства для своих детей, - их ловили и сажали в тюрьму.

"И эти истории были чудовищны. Дошло до президента. У нас единственный элемент в государстве, который работает, - похоже, это президент. По крайней мере, один из немногих. Президент Путин вмешался. И вот сейчас изменился порядок сертификации лекарств в России", - объясняет предысторию событий Делягин.

Сейчас изменился порядок сертификации лекарств в России. Если раньше сертификация занимала три месяца, и на каждую партию лекарства нужно было получать отдельное разрешение. Теперь отдельного разрешения на каждую партию лекарств уже не нужно, и сертификация занимает три дня. Однако не всё так просто.

"Барьеры, о которых шла речь, непризнание российской бюрократией известных и применяемых во всём мире лекарств и отказ от закупки жизненно важных лекарств, то есть не отказ - мы обязательно закупим, но когда-нибудь позже - это длилось же не три месяца. Это длилось годами. То есть эти проблемы вызваны не трёхмесячным сроком сертификации, а чем-то другим. То есть реальную причину этих проблем громкая, замечательная и, наверное, полезная реформа не изменила", - указывает эксперт.

Кроме того, за три месяца, в принципе, можно проверить медицинские параметры лекарства, а за три дня проверить точно нельзя. В итоге возникают вопросы к тому, что в итоге попадёт на прилавки аптек.

"Мы будем покупать лекарства? Или мы будем покупать теперь плацебо, то есть пустышку, которая оказывает только психологическое воздействие? Или вообще мы будем покупать неизвестно что непроверенное, потому что где-то кто-то это применяет, а у нас безопасность этого не проверяется?" - интересуется Делягин.

Эксперт опасается, что в результате получится ситуация, когда от бюрократического произвола, связанного с тем, что государство не признаёт те или иные широко распространённые в мире лекарства, которые действуют, или бюрократического произвола, связанного с тем, что государство вдруг перестаёт закупать жизненно важные лекарства, никто по-прежнему не застрахован. А вот риски, связанные с недобросовестными торговцами, которые могут продавать неизвестно что под видом известных лекарств или лекарства, которые не апробированы, значительно возрастут.