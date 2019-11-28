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В аптеках плацебо вместо лекарств за те же деньги? Делягин объяснил, что кроется за отменой сертификации лекарств
28 ноября 2019, 23:54 • 89 • Политика
Обязательную сертификацию лекарств отменили в России. "Риски, связанные с недобросовестными торговцами, которые могут продавать чёрте что под видом известных лекарств или лекарства, которые не апробированы, резко возрастают", - предупреждает Михаил Делягин.
Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств, заменив её на разрешения от Росздравнадзора. Поможет ли это решить проблему с нехваткой лекарств в России, попытался разобраться экономист и политолог Михаил Делягин в передаче "Мобильный Делягин" на канале Царьград.
Он отмечает, что проблема с сертификацией лекарств в России стояла довольно остро. Чиновники от здравоохранения не закупали жизненно необходимые лекарства, и люди были вынуждены эти лекарства доставать через знакомых за границей. Кроме того, многие лекарства просто не сертифицировали на территории России. А тех, кто закупал эти лекарства для своих детей, - их ловили и сажали в тюрьму.
Сейчас изменился порядок сертификации лекарств в России. Если раньше сертификация занимала три месяца, и на каждую партию лекарства нужно было получать отдельное разрешение. Теперь отдельного разрешения на каждую партию лекарств уже не нужно, и сертификация занимает три дня. Однако не всё так просто.
Кроме того, за три месяца, в принципе, можно проверить медицинские параметры лекарства, а за три дня проверить точно нельзя. В итоге возникают вопросы к тому, что в итоге попадёт на прилавки аптек.
Эксперт опасается, что в результате получится ситуация, когда от бюрократического произвола, связанного с тем, что государство не признаёт те или иные широко распространённые в мире лекарства, которые действуют, или бюрократического произвола, связанного с тем, что государство вдруг перестаёт закупать жизненно важные лекарства, никто по-прежнему не застрахован. А вот риски, связанные с недобросовестными торговцами, которые могут продавать неизвестно что под видом известных лекарств или лекарства, которые не апробированы, значительно возрастут.
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