«В антиеврейских, антисемитских настроениях»: Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии. Как отметил российский лидер, архивные документы говорят о том, что западные государства вместе с руководством Польши фактически пошли на сговор с нацистским лидером перед войной. Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой говорится, что пакт Молотова — Риббентропа «проложил дорогу к началу Второй мировой войны». Президент России назвал это решение неприемлемым и некорректным.

Президент России Владимир Путин назвал полным бредом резолюцию Европарламента, ставящую в один ряд с нацистской Германией Советский Союз. Такую оценку он дал в ходе заседания коллегии Минобороны РФ, рассказывая о прошедшей ранее встрече с лидерами стран СНГ.

«Говорил я там о том, что в некоторых странах — у наших соседей в Европе, да и за океаном — часто пытаются извратить историю… И, как логическое завершение этому процессу, совсем недавно наши коллеги в Европе, Европарламент принял резолюцию, которая фактически ставит чуть ли не на одну доску и гитлеровскую Германию, и Советский Союз, намекая или впрямую даже говоря о том, что и Советский Союз несёт ответственность за начало Второй мировой войны. Это, конечно, полный бред», — сказал он.

Путин напомнил, что пакт о ненападении был заключён СССР и Германией последними из всех европейских государств: другие державы с представителями нацистского режима договорились о подобном до этого. Он подчеркнул, что у России достаточно архивных документов, которые не дадут переврать историю.

Российский лидер считает, что западные страны и Польша «фактически вступили в сговор с Гитлером», о чём свидетельствуют архивные документы. В пользу этого, добавил Путин, говорит и Мюнхенская конференция, вошедшая в историю как «Мюнхенский сговор», — в ходе неё западные страны фактически отдали Германии Судетскую область Чехословакии.

Однако сильнее этого, признался Путин, его задело, как обсуждало руководство нацистской Германии и Польши «еврейский вопрос». Так, Гитлер предложил выслать всех евреев в африканские колонии. В ответ на это польский посол в Берлине заявил, что в таком случае фюреру поставят «великолепный памятник в Варшаве».

«Сволочь, свинья антисемитская — по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антиеврейских, антисемитских настроениях и, более того, за издевательства над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве», — подчеркнул Путин.

Помимо этого, в ходе общения с руководителями обеих палат российского парламента глава государства отметил, что, в отличие от некоторых других глав европейских стран, Иосиф Сталин «не запятнал» себя личной встречей с Гитлером.

«Сталин, как бы к нему ни относиться, не запятнал себя прямым общением с Гитлером. Он с ним не встречался. А первые лица крупнейших европейских государств сделали это», — сказал Путин.

Парад войск нацистской Германии в Варшаве

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Международная работа

В ходе встречи с Путиным спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что сенаторы предложили инициативу, которая бы защитила памятники и мемориалы, посвящённые Второй мировой.

«Федеральное Собрание выступило с инициативой на пленарном заседании Ассамблеи Межпарламентского союза признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества, а также создать единый реестр памятников, мемориалов борцам с нацизмом во всех странах и присвоить ему статус единого всемирного мемориала Второй мировой войны, чтобы остановить те случаи вандализма, борьбы с памятью солдат, погибших за освобождение Европы», — сказала она.

Помимо этого, Россия утвердила с другими странами СНГ в рамках Межпарламентской ассамблеи организации план мероприятий, объединяющих усилия в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, добавила Матвиенко.

«Люди не знают историю»

Европарламент 19 сентября принял резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы». В ней говорится, что страны законодательного органа «выразили обеспокоенность в связи с усилиями нынешнего российского правительства обелить преступления, совершённые советским тоталитарным режимом».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту резолюцию набором ревизионистских утверждений.

«Данная резолюция не что иное, как набор ревизионистских утверждений. Европарламент отметился ещё одной возмутительной попыткой поставить знак равенства между нацистской Германией — страной-агрессором — и СССР, народы которого ценой огромных жертв освободили Европу от фашизма», — приводит её слова сайт МИД.

Владимир Путин и ранее комментировал резолюцию Европарламента — во время большой пресс-конференции 19 декабря. Тогда президент России назвал это решение неприемлемым.

«Я считаю его абсолютно неприемлемым и некорректным, потому что можно как угодно предавать анафеме и сталинизм, и тоталитаризм в целом, и в чём-то это будут заслуженные упрёки, безусловно, — сказал Путин. — Но приравнивать Советский Союз или ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — это верх цинизма. Это значит, люди не знают историю, читать и писать не умеют».