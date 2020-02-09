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В Антарктиде стремительно теплеет? Зафиксирован новый температурный рекорд
09 февраля 2020, 20:39 • 75 • В мире
Аргентинские метеорологи зафиксировали рекордно высокую температуру на севере Антарктиды за всю историю метеонаблюдений. Эксперты пока гадают, значат ли эти показатели, что на материке стремительно теплеет?
Национальная аргентинская метеослужба сообщила о том, что в Антарктиде был зафиксирован новый температурный рекорд. Отмечается, что речь идёт о потеплении. Так, на станции "Эсперанса" была зарегистрирована температура 18,3 градуса. Такого не было почти 60 лет.
Кстати, в 2015 году учёные фиксировали 17,5 градуса. Сейчас специалисты гадают, значит ли это, что на материке стремительно теплеет?
С 2006 года из-за глобального потепления Антарктида и Гренландия уже потеряли 430 миллиардов тонн льда, из-за чего поднялся уровень Мирового океана. Особое внимание учёных приковано к леднику Туэйтса в Западной Антарктиде, таяние которого может обернуться угрозой повышения уровня Мирового океана на 65 см.
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