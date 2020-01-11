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В Анкаре скорректировали озвученные Россией сроки о начале действия "режима тишины" в Идлибе
11 января 2020, 11:09 • 79 • В мире
Россия и Турция договорились о введении перемирия в Идлибе с полуночи 12 января. При этом ранее в Центре по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике заявляли, что режим прекращения огня введен в идлибской зоне деэскалации в Сирии с 14:00 мск в четверг.
В Идлибе с полуночи 12 января будет введен режим прекращения огня. Как говорится в сообщении турецкого Минобороны, Россия и Турция договорились ввести режим прекращения огня с полуночи воскресенья.
Накануне в Центре по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике заявляли о введении спецрежима с 14:00 четверга. Об этом, в частности, сообщал генерал-майор Юрий Боренков. Он отмечал, что за сутки до этого в регионе отмечались обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований.
В Анкаре уточнили сроки введения режима тишины и подчеркнули, что режим вводится "с целью прекращения воздушных и наземных атак, предотвращения новых миграционных потоков и содействия нормализации жизни".
Напомним, что четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан).
Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами, передает ТАСС.
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