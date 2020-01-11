В Анкаре скорректировали озвученные Россией сроки о начале действия "режима тишины" в Идлибе

В Идлибе с полуночи 12 января будет введен режим прекращения огня. Как говорится в сообщении турецкого Минобороны, Россия и Турция договорились ввести режим прекращения огня с полуночи воскресенья.

Накануне в Центре по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике заявляли о введении спецрежима с 14:00 четверга. Об этом, в частности, сообщал генерал-майор Юрий Боренков. Он отмечал, что за сутки до этого в регионе отмечались обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований.

В Анкаре уточнили сроки введения режима тишины и подчеркнули, что режим вводится "с целью прекращения воздушных и наземных атак, предотвращения новых миграционных потоков и содействия нормализации жизни".

Напомним, что четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан).

Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами, передает ТАСС.