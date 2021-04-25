В Англии заявили о слабости России, но предупредили о вторжении: "Безрассудное поведение"

В Великобритании заявили, что Россия "объективно ослабевающая в экономическом и демографическом плане держава". Но при этом признались, что опасаются вторжения русских на Украину, назвав поведение нашей страны "безрассудным".

По мнению шефа английской внешней разведки Ричарда Мура, Россия сейчас переживает очень сложный период и сталкивается с множеством проблем. В беседе с The Sunday Times глава МИ-6 заявил, что наша страна - "объективно ослабевающая в экономическом и демографическом плане держава".

Тем не менее Лондон не скрывает, что "слабая" Россия продолжает оставаться главной головной болью Великобритании, и прежде всего из-за большого скопления русских военных у границ с Украиной. Мур предупредил об опасности "вторжения".

Глава спецслужбы также назвал поведение России в отношениях с Чехией "безрассудным". "Конечно же, это нас беспокоит", - заявил чиновник. Он добавил, что Британия постоянно находится в контакте со своими союзниками и "посылает чёткие сигналы" президенту России Владимиру Путину.

Это далеко не первый случай, когда Россию обвиняют в агрессии: ранее глава британского Центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг назвал Россию "самой острой угрозой безопасности", а в конце марта британское министерство обороны объявило Россию "величайшей" ядерной и военной угрозой европейской безопасности.