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В Англии сняли все ковидные запреты. Возможно ли такое в России? Мнение врача

22 июля 2021, 20:40  •  79 • В мире
В Англии сняли все ковидные запреты. Юрий Пронько в связи с этим задался вопросом, возможно ли такое в России. Своё мнение по этому поводу высказал врач Владислав Шафалинов.
В Англии отменили все обязательные ограничения для борьбы с COVID-19. Их заменили рекомендациями, заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.
Согласно данным Университета Хопкинса, по состоянию на 20 июля в Соединённом Королевстве было зафиксировано 5,5 млн подтверждённых случаев коронавируса и 129 тыс. смертей. Только за одни сутки было зарегистрировано 46,5 тыс. эпизодов заражений и 102 смерти.
Хотя риски роста заболеваемости сохраняются, британские власти считают, что страна должна научиться жить с вирусом, а на смену государственным ограничениям должно прийти проявление личной ответственности.
Некоторые британские политики выступают за снятие всех без исключения ограничений, связанных с COVID-19. Например, министр по делам бизнеса назвал недопустимым возвращение пропускной системы в ночные клубы. По его мнению, подобные меры являются подобием удостоверения личности, которое действует только для вакцинированных.
В свою очередь в России за минувшие сутки зафиксировали 796 смертей от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб. Этот показатель стал вторым по величине с начала пандемии, абсолютный рекорд был зафиксирован 16 июля, тогда за сутки умерли 799 человек.
Ведущий "Первого русского" задался вопросом, возможно ли повторение английского подхода к ковидным запретам в России. На него в эфире программы постарался ответить доктор медицинских наук Владислав Шафалинов:
Очень надеюсь, что наши руководители не будут считать свой народ глупее, чем английские руководители считают свой народ. Если английское руководство может положиться на граждан и их ответственность, почему то же самое не может сделать наше руководство? Я считаю - вполне может, - подытожил специалист.

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