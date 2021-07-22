В Англии сняли все ковидные запреты. Возможно ли такое в России? Мнение врача

В Англии сняли все ковидные запреты. Юрий Пронько в связи с этим задался вопросом, возможно ли такое в России. Своё мнение по этому поводу высказал врач Владислав Шафалинов.

В Англии отменили все обязательные ограничения для борьбы с COVID-19. Их заменили рекомендациями, заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.

Согласно данным Университета Хопкинса, по состоянию на 20 июля в Соединённом Королевстве было зафиксировано 5,5 млн подтверждённых случаев коронавируса и 129 тыс. смертей. Только за одни сутки было зарегистрировано 46,5 тыс. эпизодов заражений и 102 смерти.

Хотя риски роста заболеваемости сохраняются, британские власти считают, что страна должна научиться жить с вирусом, а на смену государственным ограничениям должно прийти проявление личной ответственности.

Некоторые британские политики выступают за снятие всех без исключения ограничений, связанных с COVID-19. Например, министр по делам бизнеса назвал недопустимым возвращение пропускной системы в ночные клубы. По его мнению, подобные меры являются подобием удостоверения личности, которое действует только для вакцинированных.

В свою очередь в России за минувшие сутки зафиксировали 796 смертей от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб. Этот показатель стал вторым по величине с начала пандемии, абсолютный рекорд был зафиксирован 16 июля, тогда за сутки умерли 799 человек.

Ведущий "Первого русского" задался вопросом, возможно ли повторение английского подхода к ковидным запретам в России. На него в эфире программы постарался ответить доктор медицинских наук Владислав Шафалинов: