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В Америке стюардесса вмиг прославилась, зачитав рэп на борту самолета
27 июня 2019, 05:39 • 10 • В мире
В Америке стюардесса во время одного из рейсов решила зачитать рэп в начале полета. В итоге девушка вмиг прославилась: кто-то из пассажиров снял "выступление" на видео.
Ролик с креативной сотрудницей авиакомпании вскоре появился в Сети и сразу обрел популярность. На кадрах стюардесса не просто зачитывает пассажирам правила безопасности в полете, но делает это в зарифмованной форме.
Зрителям импровизированное шоу явно пришлось по вкусу. Постепенно они начинают хлопать стюардессе, а конец ее выступления закончился громкими аплодисментами.
По данным телеканала РЕН-ТВ, видео было снято в самолете, вылетавшем из города Цинциннати. Отмечается, что ролик продолжает набирать просмотры в интернете.
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