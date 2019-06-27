В Америке стюардесса вмиг прославилась, зачитав рэп на борту самолета

Ролик с креативной сотрудницей авиакомпании вскоре появился в Сети и сразу обрел популярность. На кадрах стюардесса не просто зачитывает пассажирам правила безопасности в полете, но делает это в зарифмованной форме.

Зрителям импровизированное шоу явно пришлось по вкусу. Постепенно они начинают хлопать стюардессе, а конец ее выступления закончился громкими аплодисментами.

По данным телеканала РЕН-ТВ, видео было снято в самолете, вылетавшем из города Цинциннати. Отмечается, что ролик продолжает набирать просмотры в интернете.