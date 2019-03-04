В Америке прозрели? "Кровавый режим" Порошенко получил из-за океана "удар под дых"

Сразу два эксперта в американском издании American Thinker раскритиковали действия украинских властей с момента госпереворота 2014 года настолько, что смело можно говорить о том, что "кровавый режим" Петра Порошенко получил из-за океана "удар под дых". Судя по всем тем промахам, что вменяют в вину Киеву американские аналитики, возникает вопрос: неужели в Америке, наконец, прозрели? И не только Россия, как ранее уверялось, виновата во всех украинских бедах?

Научный сотрудник GeoStrategic Analysis Вероника Кириленко и старший военный аналитик в ARA Райан Сино в совместной публикации для американского издания American Thinker полностью раскритиковали действующий политический режим украинских властей с момента госпереворота 2014 года.

Заявляя о том, что "Россия играет роль в событиях после Евромайдана на Украине", аналитики обращают внимание на то, что нельзя только Москву обвинять в текущей ситуации в Незалежной. Кроме того, они указывают и на то, что "никто не мог предсказать последствия "Революции достоинства", как это назвал президент Украины Петр Порошенко.

"То, что началось как мирные протесты, очень быстро превратилось в жестокие беспорядки, которые привели к свержению режима бывшего президента Украины Виктора Януковича в 2014 году", - указывают эксперты.

Да и вся статья американских аналитиков в целом дает повод говорить о том, что "кровавый режим" Петра Порошенко получил из-за океана, что называется, ощутимый "удар под дых". Оба политолога раскритиковали действующую власть, заявив, что именно выбранный ими русофобский путь стал катализатором событий в украинском обществе.

Учитывая все те промахи Киева, которые перечисляются в статье, возникает вопрос: неужели в Америке, наконец, прозрели и разглядели, наконец, что происходит в Незалежной? Неужели России удалось достучаться до Запада?

В частности, эксперты указывают на то, что после Майдана в стране активизировались радикалы, "которые ранее были маргинализованы". А новое правительство, по мнению американских аналитиков, лишь предавалась антироссийской риторике.

"Вместо того, чтобы пытаться успокоить тех украинских соотечественников, которые имели серьезные опасения относительно свержения правительства Януковича, недавно назначенное правительство в Киеве решило безрассудно преследовать свою собственную антироссийскую политическую повестку дня и игнорировать любые последствия", - обращают внимание эксперты, припомнив и скандальный закон, направленный на искоренение русского языка на Украине, причем не только в СМИ, образовании, но и в культуре.

"Это был всего лишь один пример постевромайдановского приказа, создающего топливо для конфликта, - отмечают аналитики. - Были другие".

В частности, американцы все же обратили внимание на "инциденты, которые привели к разрушительному циклу насилия в Украине" - "массовое убийство пророссийских демонстрантов в Одессе и Мариуполе в мае 2014 года".

В результате, по мнению экспертов, дело дошло до "создания войны посредников в самом сердце Европы".

Кроме того, обращают внимание американцы и на войну, которую развязал Киев в Донбассе, указывая, что этот военный конфликт беспокоит многих украинцев.

"Сейчас, когда конфликт начинается уже пятый год, - напоминают авторы статьи. - Администрация президента Порошенко вынуждена признать, что не смогла победить и найти политическое решение конфликта".

Резюмируя, аналитики полагают, что все эти постмайданные события и привели к тому, что украинцы сейчас ищут альтернативу режиму Порошенко, напоминая, что людям предстоит выбрать из рекордного количества кандидатов - 44 человек.

Эксперты также полагают, что "Революция достоинства" провалилась, а политическое будущее страны весьма туманно. И здесь народу нужно выбирать - идти в Евросоюз или же возвращаться к дружбе с Россией.

"Хотя политическое будущее Украины остается неясным, и "Революция достоинства", возможно, провалилась, Украина сделает следующий шаг в будущее. С вращающимся составом старых и новых политических персонажей, пути для Украины остаются такими же, как и раньше, - отмечают эксперты. - Один путь ведет к ЕС, а другой - к установлению более тесных отношений с Россией. Теперь народ Украины должен выбрать путь вперед или найти тонкий баланс".