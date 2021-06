В Америке отменяют полицию: города оккупируют вооруженные боевики • 151 • Аналитика © AFP 2021 / Getty Images North America / Brett Carlsen Одной из главных новаций администрации Байдена стало сокращение расходов на полицию. Вообще-то, финансирование правоохранителей находится в ведении властей отдельных штатов. Поэтому в "синих" (демократических) штатах инициатива прошла на ура. "Красные" (республиканские) пока тормозят. Однако пресловутая cancel culture дотянулась до силовиков по всей стране. Во всех штатах, независимо от их политической ориентации, полиция недоукомплектована, замордована обвинениями, пристыжена и морально уничтожена. Сотрудники боятся ходить в форме, боятся, что на них нападут, боятся дать отпор "расово правильному" хулигану — печальная судьба их коллеги Дерека Шовина, которого обвинили в смерти Джорджа Флойда, надолго врезалась в память. Копы массово увольняются, на смену им никто не идет. При отсутствии патрулей на улицы американских городов выходят самодеятельные военизированные группировки. Лозунги у них самые разные. Цели — тем более: кто за белых, кто за черных, кто за латиносов, кто за "анархию — мать порядка", а кто просто "грабь, бухай, отдыхай". Объединяет их одно: все это крепкие, накачанные мужчины (и редкие женщины) в бронежилетах, с замотанными лицами, увешанные просто невероятным количеством огнестрела. По юго-восточным штатам гастролирует, к примеру, "черная милиция". Это вооруженные подразделения движения с прекрасным названием No Fucking Around Coalition — если переводить цензурно, что-то вроде "Коалиция без фигни". В них входят бывшие военнослужащие, причем исключительно чернокожие. Они одеваются в черное, носят черные маски, вооружены дробовиками и полуавтоматическими винтовками. Лидером NFAC считается Великий Мастер Джей — титул он явно позаимствовал у масонов. В миру он Джон Фитцджеральд Джонсон, бывший рядовой армии США, рэпер, диджей, продюсер, а также независимый кандидат в президенты страны. Идеология NFAC — чистый, незамутненный расизм и сепаратизм. По мысли Великого Мастера Джея, власти США должны отдать чернокожим гражданам штат Техас, чтобы те могли выгнать оттуда всех белых и завести свое собственное государство с блэкджеком и BLM. "Черная милиция" NFAC как бы охраняет митинги за права афроамериканцев. На самом деле они устраивают свои шоу во время больших национальных праздников типа Дня труда или Дня независимости, провоцируют столкновения и запугивают белых граждан. Во время одного из митингов прошлым летом в Луисвилле "милиционеры" открыли стрельбу. "Случайными" выстрелами были ранены трое человек. Сейчас Великого Мастера Джея таскают по судам, однако его организация процветает, стримит в соцсетях и предлагает членство всем желающим афроамериканцам. Никуда не делись "Черные пантеры" — наследники печально знаменитой террористической организации 1960-х. Вдобавок к ним появились "Новые черные пантеры" (к ним принадлежал Мика Джонсон, застреливший в 2016 году пятерых офицеров полиции) и вооруженные отряды "милиции" "Нового Черного Освобождения". Своих вооруженных боевиков предоставляет "по запросу" радикальная организация "Нация ислама" с центром в Атланте. Чернокожие бойцы с огнестрелом охраняют чернокожих активистов и митинги, на которых белых истерически призывают покаяться и заплатить за века угнетения. Разумеется, к традиционному исламу эта секта афроамериканцев никакого отношения не имеет и официально считается ересью. Ее главная идея в том, что все белые — порождение дьявола, ну а черные, соответственно, наоборот. Вооруженным черным националистам противостоят белые — тоже вооруженные до зубов. Члены "Трех процентов", "Гордых парней", "Американского волка" регулярно проводят тренировки и стрельбы, патрулируют границу с Мексикой и рассекают по улицам городов, пытаясь защищать трампистов, христиан и просто белых людей от чернокожих радикалов. Нестандартный подход к охране правопорядка опробовали в пригородах Чикаго. В разгар кровавых бунтов Black Lives Matter патрулировать улицы Цицеро вышли боевики латиноамериканских банд, торгующих наркотой. Полиция поддержала эту инициативу. Копы даже угощали "братков" пиццей. Однако "Короли-латиносы" (Latin Kings) мигом принялись выяснять отношения с конкурентами-афроамериканцами, вламываться в их дома и грабить их семьи. За одну ночь были убиты двое чернокожих. После этого копам пришлось отказаться от услуг бандитов. Совершенно особые военизированные подразделения возникли в столице американской анархии — Портленде и его окрестностях. Крупнейший город штата Орегон живет под властью демократов и воплощает в жизнь самые радикальные идеи леваков. В образовательной системе штата официально принят "пятилетний план достижения равенства", а "критическая расовая теория" вдалбливается подрастающему поколению буквально с детского сада. В прошлом году на фото портлендских протестов были видны маленькие дети, буквально четырех-пяти лет, которые несли не нуждающиеся в переводе плакаты "Fuck the police". В этом году Портленд прославился "детьми-солдатами" — подростковыми бандами, которые избивают людей на улицах. Что любопытно, нападения проходят под сугубо политическими лозунгами. Дети не просто бесчинствуют, они выступают против "расизма", "сексизма", "полицейского произвола" и "экологической несознательности". Портлендский "Фронт освобождения молодежи" состоит из детей и управляется подростками. Весь последний год бойцы фронта бьют витрины, поджигают автомобили и дома, нападают на полицейских, избивают и грабят прохожих. Прошлым летом видный местный активист Майкл Рейнол ходил на все демонстрации со своей 16-летней дочерью. Папа везде появлялся с заряженной винтовкой, его дочь — с бейсбольной битой. В конце концов папа выследил и застрелил местного сторонника Трампа, сбежал и был убит при задержании. Его дочь продолжила "протестовать" по месту жительства. Видно, как демократические борцы с расизмом перенимают опыт знаменитых американских банд по работе с молодежью. К примеру, легендарные лос-анджелесские Crips и Bloods были созданы практически подростками, у которых на тот момент уже имелся нешуточный криминальный опыт. До сих пор эти банды активно вовлекают в свою деятельность детей, начиная с самого нежного возраста. У тех и возраст ответственности еще не наступил, и вербовать их легче легкого, и платить можно копейки. Тот же жутковатый тренд наметился и у портлендских демократов. Надо не забывать, что все свои наработки американские партнеры стараются как можно быстрее экспортировать за рубеж. Так что не стоит удивляться, если на какой-нибудь очередной митинг в России опять заявятся школьники. Пропаганда работает. Причем никакого реального предлога для возмущения молодежи уже не потребуется. Парадокс в том, что юные портлендские хунвейбины сражаются с расизмом и глобальным потеплением при полном отсутствии поводов к мятежу. На местном ровном климате никакое потепление не сказывается. Государственного насилия нет — потому что полиция частью расформирована, частью бездействует и полностью деморализована. Социальное неравенство? Но Портленд богатый и процветающий город. Здесь нет даже расизма — по причине отсутствия расового разнообразия. Чернокожие составляют лишь около пяти процентов жителей, большинство районов — чисто белые. С каждым годом афроамериканцев здесь все меньше, город просто слишком дорог для них. То есть весь молодежный движ технично раздувается на ровном месте. Только по официальным данным, число убийств в мегаполисах США выросло за год примерно на треть, перестрелок — на десятки процентов. Однако никакие цифры даже близко не передают ту атмосферу страха и террора, в которой живут сегодня американцы. Это начало доходить даже до элиты, до чьих особняков докатывается лишь далекое эхо вялотекущей гражданской войны. "После ухода Трампа все перевернулось с ног на голову, — так супруга миллиардера-застройщика Марлин Секстон поясняет демократическим журналистам, почему они с мужем пожертвовали экс-президенту уже больше двух миллионов долларов. — Да люди сегодня на улицу боятся выходить, это же просто чушь какая-то".



