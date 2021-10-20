В Америке описали катастрофические последствия ядерной войны между США и Россией

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Человечество будет страдать от рака кожи и нехватки продуктов питания

Американские ученые смоделировали последствия для всей планеты после ядерной войны между крупными державами, в том числе США и Россией. Они спрогнозировали долговременное изменение климата на земле.

Будущий апокалипсис описали ученые из Рутгерского университета, Национального центра атмосферных исследований и других научных организаций Штатов. Их труд опубликован в журнале Journal of Geophysical Research: Atmospheres.

Отмечается, что в составленной модели были учтены все возможные химические реакции после ядерных ударов, которые могут произойти в стратосфере из-за огромного количества дыма.

Результаты исследования показали, что применение атомной бомбы приведет к долговременному разрушению озонового слоя на планете, вследствие чего произойдет сильнейшее ультрафиолетовое излучение. В свою очередь, это окажет серьезное влияние на здоровье людей и нанесет ущерб всей экосистеме Земли.

В частности, население будет страдать от агрессивного рака кожи, а разрушительное воздействие на аграрный сектор приведет к нехватке продовольствия.

Такие последствия будут иметь как при глобальном, так и при локальном конфликте с применением ядерного оружия. Ученые рассмотрели сценарий индо-пакистанской войны и между Россией и США. В первом случае в атмосферу попадет пять мегатонн сажи, в итоге озоновый слой сократится на четверть и восстановится только через 12 лет, передает РИА "Новости".

А вот бойня между РФ и Штатами закончится выбросами 150 мегатонн сажи. Сокращение озонового слоя составит 75% и будет продолжаться в течение 15 лет.

Авторы исследования предупреждают, что ядерная война несет куда большую угрозу, чем предполагалось до сих пор.

Ранее на текущей неделе начались учения НАТО на южном фланге альянса на европейском континенте. По данным СМИ, эти секретные маневры предполагают отработку сценария применения ядерных бомбардировок, в том числе при помощи тактического оружия США типа B61.

