В Америке нет демократии, вообще нет! • 64 • Аналитика







Уже в «60 минутах» нам, вместо анализа событий, лекции читают о демократических институтах в Америке, коих аж три, и все они политически конкурируют между собой, а над ними СМИ со святым нимбом правды, и как сказала дочка Бжезинского на CNN, «задачей контролировать мысли американцев». И все они так политически конкурируют, что… Америка пришла к Трампу, который недавно выразился об этой конкуренции: «фальшивые СМИ обезумели», а вместе с ними все «независимые» институты Америки, ведь «мировые» СМИ являются их базисом, фазисом и физиономией.





Наши либеральные американисты всегда забывают упомянуть об ещё одном институте в Америке, и важнейшем, который всплыл на поверхность в связи с президентством Трампа, который называют сегодня «глубинным государством», а лично знакомый с его деятелями Олег Дерипаска назвал просто конгломератом финансов, спецслужб и медиа, то есть олигархической верхушкой айсберга власти Америки.



Это «глубинное государство» и ставит спектакль «политической конкуренции» якобы независимых ветвей власти, этот спектакль мы видели в России в 90-е годы, с голыми прокурорами в телевизоре. Точно такая же «политическая конкуренция» сегодня в Штатах и в других странах победившей демократии, под управлением американских послов, гарантов этой «демократии» и самой жизни туземных демократов.



Правда, в американских телевизорах голые прокуроры ещё не бегают, но отрезанную голову Трампа уже показывают, и прочую «политическую конкуренцию» ниже пояса и на уровне людоедства. Вокруг экс-госсекретаря и светоча американской демократии Хиллари Клинтон уже насчитывают десяток трупов политических конкурентов, убитых неизвестными известными силами, но все независимые институты власти, как один, молчат, будто в рот воды набрали.



Вообще, по количеству своих убитых президентов, включая всемирно известного Джона Кеннеди, Америка впереди планеты всей, каждого четвёртого, почитай, убивает. Очевидно, благодаря политической конкуренции независимых институтов власти. Наш известный политолог Евгений Сатановский долго размышлял: пристрелят Трампа сразу, или нет? В случае Трампа «независимы институты» пока воздерживаются…



Однако, этот вопрос ещё не решён окончательно. Некоторые американские СМИ осмелились сказать, что «ФБР и Минюст США вступили в заговор против Трампа». И тишина… «Глубинное государство» ещё думает: как бы чего не вышло, в смысле, из Дональда Трампа не вышел второй Джон Кеннеди? Это повтор, а повтор – это провал!



И всё это происходит на фоне чисто английских убийств в Великобритании: Александра Литвиненко, Бориса Березовского, и многих друзей их, и, наконец, отравления Сергея Скрипаля с дочерью. Чешский президент Милош Земан удивляется: почему это их травят и убивают экзотическими ядами, или даже шарфиком, когда есть обычные проверенные и не менее смертоносные средства? Молчат об этом все независимые и политически конкурентные институты.



Мы сделаем смелое независимое предположение: это следствие пристрастия спецслужбы МИ 6 к славным преступным традициям Англии, согласно которым таинственные убийства совершает главный обвинитель: он-то и оказывается, неожиданно, коварным убийцей! Поэтому все спецоперации МИ 6 таинственны и странны, как шарфик Березовского, полоний и ОВ «Новичок», в стиле Джека Потрошителя и обычного камня на улице в Москве, оказавшегося английским электронным супершпионом. Как наши либералы этому не верили! Бандитские сводки Украины. Боевики АТО атакуют... французов!



А ведь наш старинный друг, профессор Эммануил Кант предупреждал: «Демократия – неизбежно деспотия». Не верили и не верят ему до сих пор наши «демократы» и либералы, они думают, что Бога за бороду держат. На самом деле, их самих держит за бороду Эмммануил Кант.



С другой стороны «демократий-деспотий» стоит сегодня Владимир Путин, которого даже как бы «провластные» журналисты и политологи соглашаются считать «мягким автократом». Они почему-то боятся признать, что в лице Путина Россия приобрела незаурядного государственного деятеля, и списывают его авторитет и победы за явным преимуществом на выборах на некий «автократизм». Хотя на том же Западе многие политологи признают его феномен.



А вот народ, источник демократии, верит Владимиру Путину, что он действует в интересах народа: в этом смысле Путин настоящий демократ, может быть, один из немногих в мире. Почему народ верит Путину, и не доверяет сонму записных демократов и политиков?



Он видит результаты трудов Путина за почти 20 лет, а ещё, может быть, интуитивно чувствует то, о чём писал А.С. Пушкин, имея ввиду «всего лишь журналиста» историографа Н.М. Карамзина: «Не доверяйте историю и политику профессионалу, он продаёт свои труды за деньги». Интересно наблюдать, как наши либеральные друзья в попытках оправдать Америку, причём на канале "Россия", в "60 минутах", дошли уже до святого – до демократии, которая в Америке якобы есть, а в России, несчастной, её нет. Они, как и пресловутая CNN, повторяют как религиозную мантру: Америка - демократия, а Россия – автократия, поэтому Америке можно бомбить и лгать миру, а Россия должна «изменить своё поведение» и слушаться «демократий». Когда-то в фильме «Стиляги» наш главный стиляга, побывав в Америке, привёз оттуда открытие: в Америке нет стиляг! Так вот, в Америке нет и демократии, мифом о которой живут и лгут нам наши либералы и «демократы».Уже в «60 минутах» нам, вместо анализа событий, лекции читают о демократических институтах в Америке, коих аж три, и все они политически конкурируют между собой, а над ними СМИ со святым нимбом правды, и как сказала дочка Бжезинского на CNN, «задачей контролировать мысли американцев». И все они так политически конкурируют, что… Америка пришла к Трампу, который недавно выразился об этой конкуренции: «фальшивые СМИ обезумели», а вместе с ними все «независимые» институты Америки, ведь «мировые» СМИ являются их базисом, фазисом и физиономией.Наши либеральные американисты всегда забывают упомянуть об ещё одном институте в Америке, и важнейшем, который всплыл на поверхность в связи с президентством Трампа, который называют сегодня «глубинным государством», а лично знакомый с его деятелями Олег Дерипаска назвал просто конгломератом финансов, спецслужб и медиа, то есть олигархической верхушкой айсберга власти Америки.Это «глубинное государство» и ставит спектакль «политической конкуренции» якобы независимых ветвей власти, этот спектакль мы видели в России в 90-е годы, с голыми прокурорами в телевизоре. Точно такая же «политическая конкуренция» сегодня в Штатах и в других странах победившей демократии, под управлением американских послов, гарантов этой «демократии» и самой жизни туземных демократов.Правда, в американских телевизорах голые прокуроры ещё не бегают, но отрезанную голову Трампа уже показывают, и прочую «политическую конкуренцию» ниже пояса и на уровне людоедства. Вокруг экс-госсекретаря и светоча американской демократии Хиллари Клинтон уже насчитывают десяток трупов политических конкурентов, убитых неизвестными известными силами, но все независимые институты власти, как один, молчат, будто в рот воды набрали.Вообще, по количеству своих убитых президентов, включая всемирно известного Джона Кеннеди, Америка впереди планеты всей, каждого четвёртого, почитай, убивает. Очевидно, благодаря политической конкуренции независимых институтов власти. Наш известный политолог Евгений Сатановский долго размышлял: пристрелят Трампа сразу, или нет? В случае Трампа «независимы институты» пока воздерживаются…Однако, этот вопрос ещё не решён окончательно. Некоторые американские СМИ осмелились сказать, что «ФБР и Минюст США вступили в заговор против Трампа». И тишина… «Глубинное государство» ещё думает: как бы чего не вышло, в смысле, из Дональда Трампа не вышел второй Джон Кеннеди? Это повтор, а повтор – это провал!И всё это происходит на фоне чисто английских убийств в Великобритании: Александра Литвиненко, Бориса Березовского, и многих друзей их, и, наконец, отравления Сергея Скрипаля с дочерью. Чешский президент Милош Земан удивляется: почему это их травят и убивают экзотическими ядами, или даже шарфиком, когда есть обычные проверенные и не менее смертоносные средства? Молчат об этом все независимые и политически конкурентные институты.Мы сделаем смелое независимое предположение: это следствие пристрастия спецслужбы МИ 6 к славным преступным традициям Англии, согласно которым таинственные убийства совершает главный обвинитель: он-то и оказывается, неожиданно, коварным убийцей! Поэтому все спецоперации МИ 6 таинственны и странны, как шарфик Березовского, полоний и ОВ «Новичок», в стиле Джека Потрошителя и обычного камня на улице в Москве, оказавшегося английским электронным супершпионом. Как наши либералы этому не верили!А ведь наш старинный друг, профессор Эммануил Кант предупреждал: «Демократия – неизбежно деспотия». Не верили и не верят ему до сих пор наши «демократы» и либералы, они думают, что Бога за бороду держат. На самом деле, их самих держит за бороду Эмммануил Кант.С другой стороны «демократий-деспотий» стоит сегодня Владимир Путин, которого даже как бы «провластные» журналисты и политологи соглашаются считать «мягким автократом». Они почему-то боятся признать, что в лице Путина Россия приобрела незаурядного государственного деятеля, и списывают его авторитет и победы за явным преимуществом на выборах на некий «автократизм». Хотя на том же Западе многие политологи признают его феномен.А вот народ, источник демократии, верит Владимиру Путину, что он действует в интересах народа: в этом смысле Путин настоящий демократ, может быть, один из немногих в мире. Почему народ верит Путину, и не доверяет сонму записных демократов и политиков?Он видит результаты трудов Путина за почти 20 лет, а ещё, может быть, интуитивно чувствует то, о чём писал А.С. Пушкин, имея ввиду «всего лишь журналиста» историографа Н.М. Карамзина: «Не доверяйте историю и политику профессионалу, он продаёт свои труды за деньги». Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 64 Источник Похожие новости Миллиардер в наручниках. Список "Forbes" укоротится Последние предвестники финального раздела Сирии. 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