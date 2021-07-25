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В Америке назвали виновников ее несчастья

25 июля 2021, 09:10  •  244 • Аналитика
© AP Photo / Mark Lennihan
Эта женщина хотела скандала — и получила его. Вместе со скандалом, правда, пришла, как водится, и массовая известность. Речь о книге Элен Эндрюс "Бумеры: те, кто обещал свободу и принес несчастье". Вышла книга в январе, ругань по ее поводу только нарастает, вот свежий пример — видеодискуссия на сайте журнала, где Элен работает (The American Conservative).
Понятно, что если ты нападаешь на целое поколение от имени поколения следующего, то скандала не миновать, чего, собственно, Элен и добивалась. Кстати, классическое определение бумеров — это те, кто родился между 1946 и 1964 годом. Дело в том, что то был период — в США уж точно — невиданного бума рождаемости: более четырех миллионов младенцев каждый год. И поначалу никаких других оснований для "нарезки поколений" не было, пока бумеры не начали уступать руль прочим поколениям, которые набросились на своих предшественников, обвиняя их в том, что те оставили за собой разгром. Разгром Америки, Запада, мира в целом (вообще-то книга Элен Эндрюс только о США и о несчастье только американском, в ней даже Европа или какая-нибудь Австралия не фигурирует).
Понятно также, что тут довольно искусственная конструкция, — с учетом того, что похожий возраст не означает единства мысли у ровесников. Сельское и прочее население может находиться в конфронтации с городским сословием, продвигающим какие-то идеи, и т. д. Но давайте все же посмотрим, что говорит эта книга, и представим себе, как могла бы выглядеть такая книга уже не про США, а про нас.
Элен Эндрюс сделала биографические эссе шести действительно замечательных, эффектных персонажей поколения бумеров. И это не стандартные в таких дискуссиях Билл Клинтон или кто-то из "Битлз". Это люди, которые иллюстрируют своей жизнью авторскую мысль: они хотели принести человечеству свободу и новые горизонты, а получилось ровно наоборот.
Из этой обоймы в России относительно известны только двое — Стив Джобс и Джеффри Сакс — ими и ограничимся. Первый (гений Большой цифры, создатель Apple и многого другого), по оценке Элен, это человек, создавший массовую зависимость от экранов и гаджетов, порабощающих людей так, как прежние средства коммуникации и близко не могли.
Это она еще мягко выражается. Вот цитата одного из весьма компетентных российских участников идущей на эти темы дискуссии: "Очень многое в нашей стране и мире будет зависеть от того, смогут ли суверенные государства сформулировать и предъявить обвинения властелинам цифровой среды и настоять на их виновности со всеми вытекающими последствиями. Потому что, если это не удастся, не цифра будет служить нам, а мы Большой цифре".
Теперь — Джеффри Сакс, для характеристики которого достаточно привести один эпизод из его биографии, всплывший в ходе дискуссии по поводу книги Элен. Однажды он сидел в приемной всесильного тогда министра финансов Егора Гайдара. К нему подошел помощник министра и сказал: "Господин Сакс, попрошу вас убрать ноги с моего стола". В общем, это гуру шоковой терапии по всему миру, перевода всяких государств на либеральную экономическую модель. Оценка Элен: этот человек был побежден самоупоением, он утверждал, что если все будут его слушаться, то победят бедность. Но он ничего не понимал в устройстве стран, которым давал советы, и вызвал глобальный экономический развал и несчастья — что плохо и для Америки.
Здесь надо сказать, что бумеры не остаются в долгу, реагируя на нападки. Они утверждают: наш, бумерский, мир был прекрасен, люди жили в золотом веке (70-80-е годы) и наслаждались им без ваших кампаний ненависти и злобы, мы создали великую музыку, литературу, кино, технологии, среди нас были тысячи, если не миллионы блестящих, свободных и просвещенных людей. А вы, наследники, — поколение ноющих, несчастных, злобных, уткнувшихся в экраны смартфонов недоучек.
Со стороны жертв смартфона в ответ слышится вопль: так ведь это вы с нами такое сделали, оставив нам только пепел вашего золотого века.
И судя по ходу дискуссии вокруг той самой книги, бумеров — по крайней мере, в США и Европе — и правда "ненавидят все, кто моложе 50".
Уточненный диагноз Элен таков: поколение бумеров разрушило высокую культуру, как и народную. Оно, сформировавшись в протестах 1960-х годов, ненавидело любые институты и системы и порушило их, не оставив ничего хорошего взамен. Оно не породило, а унаследовало драйв к уровням процветания, невиданного в человеческой истории, а после себя оставило разорванную в клочья западную цивилизацию, руины семьи, религии, политической системы, гуманизма и прочего.
Почему это с ними произошло? Потому что, по мнению автора, они были слишком идеалистичны, влюблены сами в себя и свои таланты — и разрушать умели лучше, чем строить.
Спор, конечно, долгий и интересный. Здесь надо учитывать, что человек — животное стадное, ему свойственно приписывать свои личные успехи и провалы не "мне", а "нам". Не говоря о том, что любой человек в соответствующем возрасте страшно переживает: как много я хотел сделать с этим миром, как мало и плохо получилось. И любой из наших поэтов-музыкантов, независимо от политической ориентации, это в последние несколько лет демонстрирует: Макаревич, Гребенщиков, да вот и Лева с Шурой из "Би-2", в загадочной песне прошлого года — о том же:
Пропавший без вести на вечной войне,
Лишенный гордости, сгнивший в тюрьме.
Вместо возмездия — жалкая месть,
Мое поколение несет тяжкий крест…
Таким людям можно ответить: многого хотели — и если бы у вас все получилось, вы бы заскучали.
А еще можно последовать за методикой Элен и начать писать портрет нашего поколения бумеров — ведь американка рассказывает только о западной цивилизации, а во всех прочих ситуациях и расклад по поколениям сильно отличались.
Можно так: наши бумеры оказались самым образованным поколением СССР, они — поколение массово блестящих личностей, которые коллективно демонтировали унылый, провальный и всем надоевший стиль существования, насаждавшийся малограмотными предшественниками из числа хрущевско-брежневских кадров. Но они слишком поверили в гениальность западников из своего же поколения и столкнулись если не с такими же катастрофическими, то с похожими проблемами насчет следующих поколений.
Хотя как с этой оценкой, так и с книгой Эндрюс можно и нужно спорить.

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