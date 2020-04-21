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В Америке назвали 10 веских причин для ликвидации НАТО
21 апреля 2020, 13:35 • 92 • В России
Представляю, с какой волчьей яростью американские «ястребы» в погонах и без набросятся на президента Центра гражданских инициатив Шерон Теннисон после того, как она в журнале National Interest перечислила 10 причин для расформирования НАТО. Еще бы! Известный политик и общественник замахнулась на святое! А кому из ярых сторонников Североатлантического блока (где США играют роль «пахана») понравится вот такое: «Сейчас НАТО скорее способствует разрушению мировой безопасности, а не ее укреплению, так как склоняет Россию к авторитаризму и увеличивает вероятность ядерной войны…
Мировым лидерам на фоне пандемии нужно пересмотреть расходы. Под вопрос надо поставить поддержку и финансирование НАТО, чьи амбиции в основном раздувают Соединенные Штаты».
Но какие же те самые 10 причин для расформирования НАТО выделяет и обосновывает Теннисон? Вот они:
1. За 70 лет мир кардинально изменился, СССР и Организации Варшавского договора больше не существуют, Берлинская стена пала. Однако США по-прежнему находятся в Европе. Более того, НАТО расширилось вопреки обещаниям – Запад не пошел навстречу Советскому Союзу, который оказал ему большое доверие. Все это поднимает фундаментальный вопрос: укрепляет ли сегодня НАТО уровень безопасности во всем мире или же на самом деле его снижает.
При этом предложение России о новом континентальном соглашении в области безопасности, действующем «от Дублина до Владивостока», Запад отмел, не глядя. А в случае реализации этой инициативы Москва стала бы новым элементом архитектуры безопасности, от которой мировое сообщество только бы выиграло.
2. Якобы существующая «российская угроза», по причине которой США должны оставаться в Европе, также не может оправдать НАТО: размер экономики ЕС до Брексита составлял 18,8 трлн долларов и 16,6 трлн долларов после, а объем экономики России – только 1,6 трлн долларов. Вывод очевиден: Европа сама в состоянии защититься от России.
3. Холодная война была экстремальным риском для всего мира, а текущая обстановка только обострилась из-за нестабильности поведения игроков, не принадлежащих государствам, вроде террористических группировок. С этими угрозами можно справиться вместе с Россией.
4. Единственным членом НАТО, который прибегнул к статье 5 («атака на одного – это атака на всех»), остаются США, и произошло это после терактов 11 сентября 2001 года, а реальным врагом оказался терроризм. При этом Россия оказала неоценимую разведпомощь и поддержку в борьбе с терроризмом в Афганистане.
5. На границах России стоит потенциальный противник (НАТО, - ред.), что делает эту страну более склонной к авторитаризму, а демократия в ней слабеет.
6. В военных действиях НАТО в Сербии при президенте Клинтоне и в Ливии при президенте Обаме, а также в 20-летней войне в Афганистане, которые инициировались и велись США, не было «российского фактора».
7. Величайшая угроза человечеству – это «ядерный холокост», висящий над нами, как дамоклов меч. НАТО располагает базами в 29 странах, многие из которых граничат с Россией, и человечеству грозит ядерная война.
8. США тратят почти 70% своего бюджета на армию. Американцы имеют право задать вопрос, - зачем нужны такие огромные траты? К тому же в условиях пандемии выяснилось, что система здравоохранения не получала должного финансирования и находится в состоянии дезорганизации. Снижение трат на НАТО освободит средства.
9. Силы НАТО используются в одностороннем порядке. Для действий альянса не требуется одобрение Конгресса или международного сообщества. А Америке нужна крепкая дипломатия, а не грубый военный инструмент вроде НАТО.
10. Военные игры у границ России, разрывы договоров по контролю над вооружениями - это угроза, которая может уничтожить всех, в то время как весь мир сосредоточен на более трудноуловимом «враге» - короновирусе.
В заключение своей статьи Теннисон не менее резонно пишет, что с течением времени неизбежно будут появляться и другие глобальные проблемы, с которыми странам придется разбираться сообща. Однако НАТО в существующем виде – это не инструмент для их решения. Пора отойти от этого занавеса конфронтации и сформировать общемировой подход к безопасности.
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