Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Раскрыта причина настойчивости Нуланд приехать в Россию
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Поклонской
Британские журналисты челом бьют: Русские, простите, это была ложь
Главная / В мире

«В Америке есть группы, которые пишут на нас доносы»: председатель КСОРС США Елена Брэнсон о своём возвращении в Россию

15 октября 2021, 10:50  •  88 • В мире
В рамках проекта «Своих не бросаем» Мария Бутина взяла интервью у председателя Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) США Елены Брэнсон. В октябре 2020 года из-за преследований ФБР она вернулась на родину. Однако только спустя год Брэнсон согласилась рассказать, что именно ей грозило в Америке и почему она так долго молчала.
 
Елена Брэнсон RT
 

— Вы много лет прожили в Америке. Почему уехали, чем занимались?

— В 1991 году было достаточно сложно найти хорошую работу. Я окончила МГУ и преподавала в Бауманском университете. Но мой научный руководитель уехал, перестали платить зарплату. В общем, было непонятно, что делать. И я уехала учиться сначала в университет в Мэриленде, потом перебралась в Лондон, где изучала финансы.

— Но при этом вы сохранили российское гражданство?

— Да, конечно.

— Вас можно считать и россиянкой, и соотечественницей. Много таких, как вы, в Америке?

— В самом деле, соотечественников в США очень много. По разным оценкам, от 5 до 10 млн даже. И конечно, больше всего народу уехало в 1990-е годы.

— И эти люди формируют КСОРС. Расшифруйте, что это,

— КСОРС — это Координационный совет организаций российских соотечественников в США. Он существует сейчас более чем в 100 странах мира. В Соединённых Штатах это большая структура, объединяющая множество организаций соотечественников. Она неформальная, поэтому нигде не зарегистрирована. Соответственно, у КСОРС нет счёта в банке. То есть мы деньги ни от кого, в том числе от российского государства, не получаем. А работаем на добровольной, волонтёрской основе.

  • Елена Брэнсон и Мария Бутина
  • RT

— Чем занимаются эти организации?

— Гуманитарными проектами, продвижением русского языка, русского культурно-исторического наследия. Мы помогаем соотечественникам, которые попали в беду, или координируем, помогаем координировать какие-то проекты. В частности, это и «Бессмертный полк», и большие массовые мероприятия вроде Масленицы.

— Другими словами, на американских политиков вы влияния не оказываете?

— Мы с ними не общаемся. А в последнее время даже не приглашаем их на свои мероприятия. Но, несмотря на это, не так давно американские специальные органы заинтересовались нашей деятельностью. К нашим активистам стали приходить агенты ФБР, чтобы с ними побеседовать, поговорить о том, чем мы занимаемся.

— В один из дней к вам постучали?

— 29 сентября прошлого года ко мне рано утром позвонили в дверь. Это было очень странно, потому что в доме, в котором я живу, есть консьерж. Никто никогда не звонит в дверь, всегда звонят сначала консьержу. Это было около шести утра. И, когда открылась дверь, на пороге было около 30 агентов ФБР — все одетые в форму, все с пистолетами, в пуленепробиваемых жилетах и с такой штукой, чтобы дверь выбивать, — не знаю, как она называется. Они предъявили ордер на обыск и ордер на то, чтобы, если им что-то не понравится, они могли забрать и меня тоже. Агенты попросили меня выйти и обыскивали квартиру несколько часов.

  • «В Америке есть группы, которые пишут на нас доносы»: председатель КСОРС США Елена Брэнсон о своём возвращении в Россию

— Они сказали, что искали?

— Нет, они вообще ничего не сказали. Они даже не хотели говорить, как их зовут. Они попросили выйти и на улице задали интересующие их вопросы.

— Что спрашивали?

— Задавали вопросы о том, чем занимается КСОРС, каким образом мы контактируем с Россией, с кем контактируем в России. Давит ли на нас посольство, заставляет ли нас что-то делать. Спрашивали о контактах, с кем общаемся, кто какие деньги получает, откуда. Конечно же, спрашивали, знакомы ли мы и общаюсь ли я с тобой.

— Что забрали у вас в рамках обыска?

— Забрали все iPhone, все телефоны, все iPad, все компьютеры, которых у меня было три или четыре. Забрали все документы, которые были связаны с налоговыми какими-то декларациями или работой с КСОРС. Забрали огромное количество вещей. Целый фургон вывезли.

— Какие документы вам предъявили?

— Ордер на обыск и опись забранных вещей.

— По каким статьям собирались предъявить обвинение?

— Агент иностранного государства. Сговор с иностранным государством. Иностранный агент и пропаганда, регистрация иностранного пропагандиста. Закон о раскрытии информации об иностранных агентах и расширение регистрации. То есть я не раскрыла информацию о том, что я иностранный агент. Притом что я не знаю, что такое иностранный агент, и не занимаюсь никакой агентурной работой. После того как они ушли, я внимательно прочитала то, что там было написано. Конечно, испугалась и уехала через месяц после этого обыска.

— Вы реально думали, что вас посадят?

— Да, потому что вероятность была очень большая. У нас же есть твой опыт, который мог повториться со мной.

— С чем вы вылетали,что было в чемодане?

— Я взяла с собой два тёплых костюма, которые, думала, мне помогут, если меня заберут.

— В смысле, заберут в тюрьму?

— Ну, на границе, я же не знала, выпустят меня или нет.

— Преследование соотечественников и КСОРС — это что? Следствие русофобии?

— В Америке есть много недоброжелателей, много русофобов. Есть сложившиеся группы, которые пишут доносы на нас. Я думаю, что это следствие этого, скорее всего. Есть просто какая-то часть населения небольшая, но очень активная, которая борется с Россией, с русскими, русскоязычными американцами.

  • Елена Брэнсон и Мария Бутина
  • RT
Обморок депутата в парламенте Австрии вызвал подозрения: "Сделала прививку"

— Почему вы молчали до сегодняшнего дня?

— Я была не готова говорить об этом. Это такой большой шок для меня, и я не хотела никого пугать. Потому что после этого к десяткам людей, которых я знаю, пришли побеседовать: спрашивали об их отношениях со мной, с КСОРС. После этого многие сказали, что не будут приходить на «Бессмертный полк». Не будут проводить новогодние ёлки для детей и в целом приходить на мероприятия, которые проводят соотечественники, потому что просто боятся, что их будут преследовать.   

— Кто-то ещё вернулся так же, как вы, в Россию?

— Каждый день кто-то возвращается. Есть несколько групп в разных социальных сетях, где люди обмениваются информацией о том, как уехать. Рассказывают про свой опыт, говорят, что хотят уехать. Но многие не могут этого сделать. Просто потому, что у них нет гражданства, они уехали из стран СНГ или из Советского Союза.

— Вы помогаете им вернуться?

— Да, я очень хочу создать организацию, которая помогала бы, серьёзно помогала. Сейчас мы ежедневно занимаемся этими людьми, даём советы, рассказываем, что нужно сделать. Я считаю это очень важным. Думаю, что действительно надо пересмотреть программу помощи соотечественникам, больше помогать юридически.

— Каково было вернуться в Россию после 30 лет жизни в Америке?

— У меня не было никакой проблемы с адаптацией, потому что я достаточно часто ездила в Россию. Старалась приезжать два-три раза в год. Для меня это было большое счастье — вернуться, потому что я очень люблю Россию, я очень люблю Москву. Это мой родной город. Поэтому у меня не было никаких проблем, не было пустоты. Было просто ощущение радости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





88
Источник
Похожие новости
13 октября 2021, 21:35
Офицера СЦКК украинцы держат в плену и глумятся. Луганск объявил ультиматум
14 октября 2021, 02:45
«США сами подорвут доверие к доллару»: Путин — о санкциях, энергетике и главных задачах российских властей
14 октября 2021, 12:45
The Telegraph: Войну с Польшей Евросоюз проиграет
14 октября 2021, 01:05
«Российская угроза» – последний аргумент Лондона против независимости Шотландии
13 октября 2021, 21:35
Батарею русских "Панцирей" перебросили к Белграду
14 октября 2021, 01:05
Обморок депутата в парламенте Австрии вызвал подозрения: "Сделала прививку"
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 октября 2021, 00:25
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух ш...
15 октября 2021, 03:55
Для возобновления войны Зеленскому хватит одной фразы. Политолог успокоила: "Воз...
15 октября 2021, 02:10
Зеленский похитил человека ради фотографии с Путиным
15 октября 2021, 00:25
Японии грозит конфликт с США из-за слов премьера о Курилах
15 октября 2021, 03:55
В Госдепе указали Европе, от кого зависит её энергобезопасность: От русских ждут дейс...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 октября 2021, 04:55
Политолог Дубови раскрыл связь отставки Курца и «Северного потока — 2»
10 октября 2021, 17:45
Американцам пришлось пойти на уступки ради приезда Нуланд в Россию
12 октября 2021, 21:05
Раскрыта причина настойчивости Нуланд приехать в Россию
13 октября 2021, 17:30
"Сколько будет, если вычесть 700 из 800?": С отцом случилась истерика после ответа дочери
12 октября 2021, 07:40
Киев сменил тактику на Донбассе, применив высокоточное оружие
13 октября 2021, 17:30
"Вы в своём уме или нет?": Путин о требованиях Европы по газу
11 октября 2021, 01:20
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум Тайваням сразу"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.