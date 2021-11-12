«В Америке дают очень большие сроки»: осуждённый в США на 10 лет россиянин намерен обжаловать приговор

Россиянин Александр Жуков, приговорённый в США к десяти годам лишения свободы и конфискации имущества на сумму свыше $3,8 млн за кибермошенничество и отмывание денег, планирует обжаловать приговор. Об этом RT рассказал его американский адвокат. По версии следствия, Жуков вместе с сообщниками, используя сеть ботов для накрутки просмотров интернет-страниц, нанёс американским рекламодателям многомиллионный ущерб. Защита Жукова считает, что всё обвинение строится на показаниях одного свидетеля и что в действиях россиянина не было состава преступления, так как он не вводил никого в заблуждение.

Федеральный окружной суд Бруклина 10 ноября приговорил 41-летнего россиянина Александра Жукова к десяти годам тюрьмы и выплате компенсации на сумму свыше $3,8 млн. Его признали виновным в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег.

«Король мошенничества»

По версии следствия, с сентября 2014-го по декабрь 2016 года Жуков управлял рекламной сетью Media Methane и реализовал схему мошенничества с цифровой рекламой, известную как Methbot.

Вместо того, чтобы размещать рекламу на реальных веб-страницах издателей, где их могли бы видеть пользователи, Жуков арендовал более 2000 компьютерных серверов в Техасе и в Нидерландах, запрограммировав их так, что они имитировали просмотры видеороликов реальными интернет-пользователями.

В Минюсте США считают, что Жуков и его сообщники построили техническую инфраструктуру, необходимую для создания мошеннического рекламного трафика. Как уверяет сторона обвинения, он называл себя «королём обмана».

«Компании-жертвы в совокупности заплатили более $7 млн за рекламу, которую никогда на самом деле не просматривали пользователи интернета и которая не отображалась на реальных веб-страницах. Жуков направлял и переводил доходы от этой схемы на несколько личных и корпоративных банковских счетов в Болгарии, России, Великобритании, Чехии, Латвии и на Кипре», — говорится в тексте приговора россиянину.

Александр Жуков с женой Светланой

© Фото из личного архива

Легальный продукт

Адвокат Игорь Литвак, представлявший интересы Жукова до марта 2019 года, рассказал RT, что дело в отношении россиянина строилось на показаниях одного свидетеля, несмотря на то, что прокуратура заявляла о целом списке пострадавших от действий Александра.

«Против Жукова, по сути, тогда выступил только один свидетель, у которого сохранилась переписка в чате, где они вели переговоры. То, что создал Саша — это легальный продукт, — подчеркнул Литвак. — В его системе можно анализировать данные и делать статистику, то есть использовать абсолютно законно. Накрутка здесь ни при чём, его обвинили в том, что он сознательно продавал фейковый трафик под видом настоящего».

Со слов адвоката, всех заказчиков, покупавших у Жукова интернет-трафик для сайтов, он предупреждал, что все эти просмотры будут фейковыми.

На момент участия в деле Литвака прокуратура не смогла предъявить на суде ни одного контракта, где бы говорилось, что за переходами на сайты должны стоять реальные посетители.

«Даже на суде присяжных прозвучало, что он работал с посредниками крупных компаний, с которыми и заключал контракты, и ни в одном соглашении не прописывалось, что просмотры сайтов будут реальными, что интернет-трафик будет реальным», — отметил бывший защитник россиянина.

«ФБР забрало моего мужа»

Сейчас Александра Жукова защищает американский адвокат Зэкери Маргулис-Охнума. В разговоре с RT он сообщил, что его клиент находится в Столичном центре содержания под стражей в Бруклине, более известном как MDC Brooklyn.

«Мы разочарованы приговором и планируем обжаловать некоторые аспекты судебного разбирательства, — пояснил юрист. — Планируем подать апелляцию во Второй окружной апелляционный суд».

При этом жена Александра Жукова Светлана рассказала RT, что вердикт суда мог быть и более суровым.

«Ожидали мы вообще 15 лет — в Америке дают очень большие сроки. Саша меня последние полгода к этому готовил, но когда я впервые от него это услышала, я чуть с ума не сошла», — призналась женщина.

Александр Жуков с женой Светланой

© Фото из личного архива

Александра задержали 6 ноября 2018 года в болгарском городе Варна, где у него была квартира.

«Мне позвонил сосед и сказал, что ФБР забрало моего мужа. Я на тот момент была в Москве, и после этих новостей вылетела в Болгарию. В его квартире был погром, как в кино — забрали абсолютно все гаджеты, даже игровую приставку», — вспоминает Светлана.

По словам супруги, в болгарской тюрьме, куда поместили Жукова до экстрадиции в Штаты, не было даже постельного белья, а посещать его можно было всего несколько раз в месяц.

«Саша сразу согласился на экстрадицию. Потому что, как я потом узнала, когда за тобой прилетает ФБР, то сопротивляться бесполезно. Нужно лететь в США», — отмечает женщина.

По её словам, через три месяца после задержания Жукова переправили в США. Там же россиянин застал пандемию коронавируса и привился препаратом Pfizer. Всё это время они переписываются и ежедневно созваниваются. Кроме жены, у Жукова остались в России мама и 18-летняя дочка от первого брака.

«Судья Эрик Комити сказал ему на оглашении приговора примерно следующее: «Александр, вы очень умный и талантливый, и я желаю вам применить свои качества в дальнейшем легальном бизнесе», — добавила Светлана.