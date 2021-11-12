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«В Америке дают очень большие сроки»: осуждённый в США на 10 лет россиянин намерен обжаловать приговор
12 ноября 2021, 22:00 • 112 • В мире
Россиянин Александр Жуков, приговорённый в США к десяти годам лишения свободы и конфискации имущества на сумму свыше $3,8 млн за кибермошенничество и отмывание денег, планирует обжаловать приговор. Об этом RT рассказал его американский адвокат. По версии следствия, Жуков вместе с сообщниками, используя сеть ботов для накрутки просмотров интернет-страниц, нанёс американским рекламодателям многомиллионный ущерб. Защита Жукова считает, что всё обвинение строится на показаниях одного свидетеля и что в действиях россиянина не было состава преступления, так как он не вводил никого в заблуждение.
Александр Жуков с женой Светланой © Фото из личного архива
Федеральный окружной суд Бруклина 10 ноября приговорил 41-летнего россиянина Александра Жукова к десяти годам тюрьмы и выплате компенсации на сумму свыше $3,8 млн. Его признали виновным в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег.
«Король мошенничества»
По версии следствия, с сентября 2014-го по декабрь 2016 года Жуков управлял рекламной сетью Media Methane и реализовал схему мошенничества с цифровой рекламой, известную как Methbot.
Вместо того, чтобы размещать рекламу на реальных веб-страницах издателей, где их могли бы видеть пользователи, Жуков арендовал более 2000 компьютерных серверов в Техасе и в Нидерландах, запрограммировав их так, что они имитировали просмотры видеороликов реальными интернет-пользователями.
В Минюсте США считают, что Жуков и его сообщники построили техническую инфраструктуру, необходимую для создания мошеннического рекламного трафика. Как уверяет сторона обвинения, он называл себя «королём обмана».
«Компании-жертвы в совокупности заплатили более $7 млн за рекламу, которую никогда на самом деле не просматривали пользователи интернета и которая не отображалась на реальных веб-страницах. Жуков направлял и переводил доходы от этой схемы на несколько личных и корпоративных банковских счетов в Болгарии, России, Великобритании, Чехии, Латвии и на Кипре», — говорится в тексте приговора россиянину.
Легальный продукт
Адвокат Игорь Литвак, представлявший интересы Жукова до марта 2019 года, рассказал RT, что дело в отношении россиянина строилось на показаниях одного свидетеля, несмотря на то, что прокуратура заявляла о целом списке пострадавших от действий Александра.
«Против Жукова, по сути, тогда выступил только один свидетель, у которого сохранилась переписка в чате, где они вели переговоры. То, что создал Саша — это легальный продукт, — подчеркнул Литвак. — В его системе можно анализировать данные и делать статистику, то есть использовать абсолютно законно. Накрутка здесь ни при чём, его обвинили в том, что он сознательно продавал фейковый трафик под видом настоящего».
Со слов адвоката, всех заказчиков, покупавших у Жукова интернет-трафик для сайтов, он предупреждал, что все эти просмотры будут фейковыми.
«Даже на суде присяжных прозвучало, что он работал с посредниками крупных компаний, с которыми и заключал контракты, и ни в одном соглашении не прописывалось, что просмотры сайтов будут реальными, что интернет-трафик будет реальным», — отметил бывший защитник россиянина.
«ФБР забрало моего мужа»
Сейчас Александра Жукова защищает американский адвокат Зэкери Маргулис-Охнума. В разговоре с RT он сообщил, что его клиент находится в Столичном центре содержания под стражей в Бруклине, более известном как MDC Brooklyn.
«Мы разочарованы приговором и планируем обжаловать некоторые аспекты судебного разбирательства, — пояснил юрист. — Планируем подать апелляцию во Второй окружной апелляционный суд».
При этом жена Александра Жукова Светлана рассказала RT, что вердикт суда мог быть и более суровым.
«Ожидали мы вообще 15 лет — в Америке дают очень большие сроки. Саша меня последние полгода к этому готовил, но когда я впервые от него это услышала, я чуть с ума не сошла», — призналась женщина.
Александра задержали 6 ноября 2018 года в болгарском городе Варна, где у него была квартира.
«Мне позвонил сосед и сказал, что ФБР забрало моего мужа. Я на тот момент была в Москве, и после этих новостей вылетела в Болгарию. В его квартире был погром, как в кино — забрали абсолютно все гаджеты, даже игровую приставку», — вспоминает Светлана.
«Саша сразу согласился на экстрадицию. Потому что, как я потом узнала, когда за тобой прилетает ФБР, то сопротивляться бесполезно. Нужно лететь в США», — отмечает женщина.
По её словам, через три месяца после задержания Жукова переправили в США. Там же россиянин застал пандемию коронавируса и привился препаратом Pfizer. Всё это время они переписываются и ежедневно созваниваются. Кроме жены, у Жукова остались в России мама и 18-летняя дочка от первого брака.
«Судья Эрик Комити сказал ему на оглашении приговора примерно следующее: «Александр, вы очень умный и талантливый, и я желаю вам применить свои качества в дальнейшем легальном бизнесе», — добавила Светлана.
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