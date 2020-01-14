«В американском стойле»

Российские политики не согласились со словами президента Эстонии Керсти Кальюлайд о «несбывшейся надежде» на Россию. Они указали, что Москва также ждала от Эстонии иного пути развития, а также заявили, что страну ждет потеря суверенитета.

Российские политики прокомментировали слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая заявила о «несбывшихся надеждах» эстонцев относительно России. По ее словам, после того, как Советский Союз прекратил свое существование, в Эстонии ожидали, что Россия станет свободным и демократическим государством, чего, по словам президента страны, все же не произошло. «Все сложилось не так», - заявила Кальюлайд в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Эстонский президент уточнила, что государство не считает жителей России ответственными за текущую ситуацию, пояснив, что делает различие между режимом и гражданами.

В РФ, комментируя, озвученную эстонским президентом позицию, отметили, что и Москва ждала от Таллина превращение страны в демократическое государство. В частности, депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов отметил, что РФ рассчитывала на соблюдение Эстонией прав людей, вне зависимости от их национальности, наличие возможности получить образование на родном языке, а также не предполагала, что здесь будут героизировать нацистов. Парламентарий также указал на своей странице в социальной сети Facebook на русофобию со стороны эстонского президента и отметил массовое бегство из государства собственных граждан.

Однако парламентарий Антон Морозов выразил мнение, что Эстония не является самостоятельной в своей позиции относительно России. По словам Морозова, на эстонских политиков оказывают влияние Соединенные Штаты. Как пояснил депутат информагентству РИА Новости, геополитические конкуренты РФ настраивают лидеров европейских государств против России.

Что же касается Кремля, то здесь такие заявления, как слова президента Эстонии, воспринимают весьма сдержанно, добавил он. Антон Морозов также указал, что нередки случаи, когда зарубежные политики, выступающие с антироссийской риторикой, зачастую не располагают достоверной информацией о том, что на самом деле происходит в России.

Сенатор Франц Клинцевич согласился с позицией Морозова, также заявив о том, что позиция властей Эстонии сформирована извне. Он заявил об некоей абсолютной цензуре и сделал вывод о том, что Эстония «уже давно стоит в американском стойле», передает «360№»

Помимо этого, Клинцевич предложил оценить текущую обстановку в самой Эстонии, глава которой критикует ситуацию в России. По словам сенатора, в Эстонии нет бюджета и развалена экономика. Он отметил, что «бесплатный сыр у европейцев только вы мышеловке», передает источник.

Более того, говоря о дальнейших перспективах Таллинна, сенатор спрогнозировал государству потерю суверенитета – он считает, что это случится в скором времени, следует из сообщения РБК.

В то же время Россия, раскритикованная эстонским лидером, имеет статус ведущей мировой державы, а ее президент Владимир Путин является главным мировым лидером, по признанию самого Запада, который, впрочем, констатирует этот факт без восторга.

Сенатор Василий Иконников также отметил достижения России в сравнении с государствами Прибалтики, заявив, что РФ, в отличие от них, проводит независимый внешнеполитический курс. Что же касается непосредственно заявления Кальюлайд о несбывшихся эстонских надеждах относительно судьбы России, то он расценил его как неприемлемое по отношению к стране, которая обладает сильным военным потенциалом и экономикой.