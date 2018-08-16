В американском парке нашли почти 50 человек, пострадавших от передозировки наркотиков

В штате Коннектикут от передозировки наркотиков едва не умерли почти 50 человек, которых срочно пришлось отправлять в больницу.

В США в штате Коннектикут не менее 47 человек получило передозировку синтетической марихуаной. Большинство из них было было доставлены в больницы.

Инцидент произошел в среду, 15 августа в небольшом городе Нью-Хейвен. Именно в нем было обнаружено около 50 человек с признаками передозировки наркотиков. По меньшей мере, 42 из них потребовалось помощь непосредственно в больнице. Пятерым помощь оказали на месте.

Любопытно, что все они находились в одном парке. Выяснилось, что пострадавшие употребляли синтетическую марихуану, смешанную с какими-то другими веществами. В результате, у всех пострадавших наблюдалась рвота, галлюцинации, потеря сознания.

Сообщается, что полиция по этому делу уже задержала одного подозреваемого.