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В американском парке нашли почти 50 человек, пострадавших от передозировки наркотиков

16 августа 2018, 07:09  •  66 • В мире
В штате Коннектикут от передозировки наркотиков едва не умерли почти 50 человек, которых срочно пришлось отправлять в больницу.
В США в штате Коннектикут не менее 47 человек получило передозировку синтетической марихуаной. Большинство из них было было доставлены в больницы.
Инцидент произошел в среду, 15 августа в небольшом городе Нью-Хейвен. Именно в нем было обнаружено около 50 человек с признаками передозировки наркотиков. По меньшей мере, 42 из них потребовалось помощь непосредственно в больнице. Пятерым помощь оказали на месте.
Любопытно, что все они находились в одном парке. Выяснилось, что пострадавшие употребляли синтетическую марихуану, смешанную с какими-то другими веществами. В результате, у всех пострадавших наблюдалась рвота, галлюцинации, потеря сознания.
Сообщается, что полиция по этому делу уже задержала одного подозреваемого.

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