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В американском конгрессе жёстко осадили своевольного Трампа по Ирану: "Не позволим втянуть США в ещё одну войну"

26 июня 2019, 10:09  •  34 • В мире
Поправку к военному бюджету, которая не позволит президенту США начать военную операцию против Ирана, предложили два американских конгрессмена. "Не позволим Трампу втянуть США в ещё одну войну на Ближнем Востоке", - заявил один из инициаторов поправки.
Суть предложения демократа Ро Ханны и республиканца Мэтта Гэтца сводится к тому, что новая поправка не позволит финансировать такие операции, поскольку американский конгресс в целом контролирует расходную часть бюджета.
"На прошлой неделе мы видели, что президент Трамп был всего в нескольких минутах от удара по Ирану и втягивания США в ещё одну войну на Ближнем Востоке стоимостью в триллион долларов", - заявил Ро Ханна.
Конгрессмен также напомнил, что одним из предвыборных обещаний Трампа было прекращение дорогостоящих войн, которые страна ведёт за рубежом. Однако это обещание президент не выполнил и едва ли когда выполнит, если учесть, какие советники окружают президента.
Республиканец Мэтт Гэтц в целом всегда поддерживает Трампа, однако в этом случае он считает, что вопросы, подобные началу военных действий с Ираном, требуют рассмотрения конгресса.
"Данная поправка подтверждает то, что знает и во что верит сам президент Трамп: бесцельные, неконституционные, бесконечные войны на Ближнем Востоке ослабляют, а не укрепляют Америку. Ирану нельзя позволить получить ядерное оружие и угрожать миру во всём мире, но конгресс должен решительно добиваться того, чтобы любые военные действия велись в соответствии с конституцией", - заявил Гэтц.
Напомним, Дональд Трамп в интервью изданию The Hill отметил, что для нанесения удара по Ирану ему не потребуется согласие конгресса - собственных полномочий для принятия такого решения у него вполне достаточно.
Таким заявлением Трамп оспорил слова спикера палаты представителей конгресса США Ненси Пэлоси, утверждавшей, что для подобных операций президенту обязательно требуется согласие законодателей. "Я с этим категорически не согласен", - парировал Трамп.
Стоит отметить, что вопрос о том, на какие именно военные меры американская администрация может не запрашивать согласия конгресса, трактуется в США весьма вольно. Фактически не существует никакого общего и понятного всем правила.
В конституции США указывается, что разрешение на военные действия администрации должен давать конгресс, однако до сих пор нет единого мнения о том, что же надо считать военными действиями.

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