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В американском конгрессе посетовали, что зашли в тупик в "продвижении демократии" в России
21 января 2019, 13:09 • 12 • В мире
В конгрессе США заявили о неудачах в "продвижении демократии" в России. В докладе исследовательской службы конгресса говорится, что государственная система Соединённых Штатов теряет притягательность, для России в частности. И это несмотря на то что, по данным аналитиков, только за прошлый год американский Национальный фонд в поддержку демократии потратил на различные программы в РФ больше всего денег. Однако результаты выглядят удручающими, продвижение зашло в тупик, констатировали исследователи.
Американские аналитики пришли к выводу, что несмотря на попытки продвинуть собственное понимание "демократии" в России и ряде других стран, всё это не приносит никаких результатов. Как говорится в отчёте исследовательской службы конгресса США, на протяжении нескольких лет фиксировались "удручающие" результаты "по продвижению демократии в таких стратегически важных зонах, как Египет и Россия".
При этом, говорится в исследовании, за прошлый год Национальный фонд в поддержку демократии направил на реализацию поставленных целей в РФ больше всего денег. Однако эффекта от этих средств нет.
Как полагают аналитики, причиной такого тупика, в который зашло продвижение демократии, стало изменение общества. Исследователи отмечают, что общество меняется и уже невосприимчиво к подобной стратегии.
Фактически, уточнили авторы исследования, государственная система Соединённых Штатов теряет свою притягательность и для других стран, передаёт RT.
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