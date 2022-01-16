В Алма-Ате массово крали не только оружие, но и... покойников

В Алма-Ате на волне беспорядков массово крали не только оружие, но и... покойников. Так, глава городского полицейского департамента Канат Таймерденов сообщил, что в ходе погромов было предпринято семь набегов на морги. Бунтовщики забрали в общей сложности 41 труп.

Глава алма-атинского полицейского департамента Канат Таймерденов сообщил, что в ходе погромов было предпринято несколько набегов на городские морги. Его слова прозвучали в эфире казахстанского телевидения.

Руководитель ведомства заявил о как минимум семи нападениях, в результате которых взбунтовавшиеся забрали 41 труп.

Таким образом, участвовавшие в беспорядках не оставляли после себя жертв, а людей, получивших повреждения, также уносили с собой, подчеркнул Таймерденов.

Он заметил, что в общей сложности за время погромов в Алма-Ате погибли 149 мирных граждан и 11 полицейских.

Ещё бунтовщики в ходе всплеска нестабильности в городе украли почти 1350 единиц оружия, обратил внимание глава городской полиции.