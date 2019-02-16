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В Албании против демонстрантов полиция применила слезоточивый газ

16 февраля 2019, 22:09  •  57 • В мире
В Албании после обвинений премьер-министра в коррупции проходит массовая акция протеста. Полиция применила слезоточивый газ, пытаясь сдержать прорывающихся в здание правительства демонстрантов.
Против участников массовых протестов в Албании полиция применила слезоточивый газ, протестующие пытаются прорваться в здание правительства страны, передает телеканал "360" со ссылкой на албанское издание Albanian Daily News.
Отмечается, что десятки сотрудников правоохранительных органов с трудом справляются с натиском демонстрантов, охраняя вход в здание правительства в Тиране. Митингующие закидали стражей порядка камнями и коктейлями Молотова. Информации о пострадавших пока нет.
"С повышенным вниманием слежу за ходом протеста, призываю всех к сдержанности, чтобы избежать противостояния и насилия", - заявил президент Албании Илир Мета.
Напомним, протестующие вышли на улицы Тираны после того, как премьер-министра Албании Эди Раму, занимающего свой пост с 2013 года, обвинили в коррупции. Лидер Демократической партии Люльзим Баша назвал премьера единственным лицом, связанным с криминалом, и потребовал его немедленной отставки.
16 february protest in Tirana pic.twitter.com/gVMKaEmi6Y
— Mili Xhani (@milixhani) 16 февраля 2019 г.

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