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В Алабаме притормозили закон о запрете абортов. Суд объяснил внезапную блокировку

31 октября 2019, 13:54  •  48 • В мире
В Алабаме 15 ноября должен был вступить в силу закон, полностью запрещающий аборты даже в том случае, если беременность наступила вследствие изнасилования или инцеста. Однако во вторник, 29 октября, федеральный суд штата вынес решение, временно блокирующее вступление в силу указанного закона.
Как сообщает агентство Associated Press (АР), соответствующий предварительный судебный запрет издал окружной судья штата Майрон Томпсон.
"Запрет абортов в Алабаме противоречит чёткому прецеденту Верховного суда, нарушает право человека на неприкосновенность его частной жизни и право на выбор, обеспечивающие его личное достоинство", - цитирует Associated Press заявление Томпсона.
Запрет будет действовать только то время, которое займёт судебная тяжба, связанная с исками, подданными в суд противниками закона о запрете абортов. После этого Томпсон вынесет окончательный вердикт. Но и его тоже можно будет обжаловать в вышестоящей инстанции.
Закон, о котором идёт речь, губернатор штата Кей Айви подписала в мае текущего года. После вступления закона в силу всех врачей, рискнувших провести прерывание беременности, ждёт уголовное наказание до 99 лет тюремного заключения. Исключением могу быть только случаи, когда при родах может быть серьёзная угроза жизни женщине или если у плода есть летальная аномалия, которая приведёт к его смерти вскоре после рождения.

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