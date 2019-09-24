Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему глава Нацполиции ушел в отставку
Депутатам арендуют Колонный зал Дома Союзов за 1 миллион рублей. В день
Тирасполь пожаловался ОБСЕ: Кишинёв тормозит переговорный процесс
Политолог рассказал, почему Янукович захотел вернуться на Украину
Главная / Украина

В акватории Чёрного моря начались учения ВМС Украины

24 сентября 2019, 20:54  •  95 • Украина
Учения корабельно-катерного состава ВМС Украины стартовали в акватории Чёрного моря, сообщает информагентство Министерства обороны страны «Армия Inform».
 
@navy.mil.gov.ua Facebook
 

«Сегодня группа кораблей, катеров и судов обеспечения Военно-морских сил ВС Украины покинула причальную стенку Одессы и осуществила выход в море для отработки учебно-боевых задач», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в северо-западной части Чёрного моря экипажи отработают слаженность действий при манёврах, проверят вооружение, потренируются в организации связи.

Моряки будут учиться маневрировать и уклоняться от условных атак противника, отражать атаки с воздуха, бороться с враждебными подводными диверсантами, проинформировали в ведомстве.

В августе морская авиация ВСУ провела учения над Чёрным морем.

Также в стране прошли манёвры по отработке действий на случай полного прекращения транзита российского газа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
24 сентября 2019, 20:54
В акватории Чёрного моря начались учения ВМС Украины
24 сентября 2019, 17:54
The Wall Street Journal: Последует тщательная проверка вмешательства Байдена в дела Украины
24 сентября 2019, 14:24
«Нет такого правового механизма»: на Украине призвали определить морскую границу с РФ
24 сентября 2019, 20:54
Глава «Укроборонпрома» встретился с советником президента США
24 сентября 2019, 20:54
Зеленский встретился с генсеком НАТО
24 сентября 2019, 17:39
Глава Нацполиции Украины подал в отставку
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 сентября 2019, 23:09
Ранены трое военнослужащих: что известно о нападении браконьеров на российских пограничников в Японском море
21 сентября 2019, 18:24
С-400 вызвали неожиданные трудности в Турции. Сроки ввода сдвинуты на 2020 год
21 сентября 2019, 02:09
"Сунетесь – будем сбивать": Коротченко дал напутствие дерзкому генералу
18 сентября 2019, 09:09
Почему ВКС России несут потери
21 сентября 2019, 08:24
«Не могут смириться с отставанием»: как конгресс США намерен противодействовать российскому гиперзвуковому оружию
20 сентября 2019, 03:24
Кто напал на Saudi Aramco? Пока в США кричат про Иран, русская разведка собирает свои доказательства
21 сентября 2019, 02:09
Когда на Украине ждать новый переворот: К Порошенко приехал режиссёр Евромайдана
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.