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В акватории Чёрного моря начались учения ВМС Украины
24 сентября 2019, 20:54 • 95 • Украина
Учения корабельно-катерного состава ВМС Украины стартовали в акватории Чёрного моря, сообщает информагентство Министерства обороны страны «Армия Inform».
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«Сегодня группа кораблей, катеров и судов обеспечения Военно-морских сил ВС Украины покинула причальную стенку Одессы и осуществила выход в море для отработки учебно-боевых задач», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в северо-западной части Чёрного моря экипажи отработают слаженность действий при манёврах, проверят вооружение, потренируются в организации связи.
Моряки будут учиться маневрировать и уклоняться от условных атак противника, отражать атаки с воздуха, бороться с враждебными подводными диверсантами, проинформировали в ведомстве.
В августе морская авиация ВСУ провела учения над Чёрным морем.
Также в стране прошли манёвры по отработке действий на случай полного прекращения транзита российского газа.
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