В акватории Чёрного моря начались учения ВМС Украины

Учения корабельно-катерного состава ВМС Украины стартовали в акватории Чёрного моря, сообщает информагентство Министерства обороны страны «Армия Inform».

«Сегодня группа кораблей, катеров и судов обеспечения Военно-морских сил ВС Украины покинула причальную стенку Одессы и осуществила выход в море для отработки учебно-боевых задач», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в северо-западной части Чёрного моря экипажи отработают слаженность действий при манёврах, проверят вооружение, потренируются в организации связи.

Моряки будут учиться маневрировать и уклоняться от условных атак противника, отражать атаки с воздуха, бороться с враждебными подводными диверсантами, проинформировали в ведомстве.

В августе морская авиация ВСУ провела учения над Чёрным морем.

Также в стране прошли манёвры по отработке действий на случай полного прекращения транзита российского газа.