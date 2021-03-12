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В академии для будущей элиты украинской армии командир устроил наркопритон
12 марта 2021, 13:55 • 113 • Украина
Офицер воспользовался своим служебным положением и создал схему по продаже наркотиков. Он получал весьма крупные партии синтетических наркотиков и следил, кто из курсантов сильнее подсаживается на вещества и чаще других приходит за новой «дозой». Именно из таких ребят он делал подручных наркодилеров, которые в основном работали за еще одну дозу, а не за деньги, а всю выручку получал командир взвода.
При этом офицер давал наставления делать наркозависимыми преимущественно девушек-курсанток, так как знал о том, что зависимость от наркотиков у женщин сильнее и практически неизлечима. То есть он намеренно разрушал жизнь молодых людей, жизнь будущей элиты украинской армии, пытаясь заработать побольше денег.
В обучении будущих военных Украины проблем и без того хватает, вспомнить хотя бы тот факт, что у курсантов забирают их же стипендии для покупки всего необходимого для обучения, вроде горючего для военного техники и прочее. А теперь в дело пошли наркотики… И не от курсантов, а от командира взвода! Видимо, украинцам не стоит надеяться на нормальную армию в ближайшее время.
На данный момент Служба безопасности Украины задержала «офицера-барыгу». В Национальной академии сухопутных войск заявили, что уже занимаются переподготовкой местных офицеров и сержантов.
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