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В Афганистане снова бои: "Талибан"* отступает - источник

12 сентября 2021, 18:35  •  451 • Политика
В Афганистане снова идут активные бои. По данным источника одного из информагентств России, столкновения разворачиваются в провинции Баглан на севере страны. Связанный с ополчением собеседник утверждает, что "Талибан" отступает.
Источник, связанный с афганским ополчением, сообщил ТАСС о возобновлении столкновений в северной части республики.
Бои вновь вспыхнули между боевиками группировки "Талибан" и Фронтом национального сопротивления в провинции Баглан. Противостояние отмечалось в области Пули-Хисар, расположенной в Андарабской долине.
Согласно сведениям собеседника информагентства, "Талибану" был нанесён урон, в результате чего террористам пришлось отступать из этого региона.
Недавно ополченцы также сообщили об успехах в столкновениях с боевиками в провинции Панджшер. Они утверждают, что им удалось отбить три района.
Напомним, 15 августа афганский президент Ашраф Гани вылетел из республики, а бандформирования "Талибана" смогли практически без сопротивления занять столицу страны - Кабул.
*Организация, деятельность которой в России запрещена

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