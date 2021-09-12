В Афганистане снова бои: "Талибан"* отступает - источник

В Афганистане снова идут активные бои. По данным источника одного из информагентств России, столкновения разворачиваются в провинции Баглан на севере страны. Связанный с ополчением собеседник утверждает, что "Талибан" отступает.

Источник, связанный с афганским ополчением, сообщил ТАСС о возобновлении столкновений в северной части республики.

Бои вновь вспыхнули между боевиками группировки "Талибан" и Фронтом национального сопротивления в провинции Баглан. Противостояние отмечалось в области Пули-Хисар, расположенной в Андарабской долине.

Согласно сведениям собеседника информагентства, "Талибану" был нанесён урон, в результате чего террористам пришлось отступать из этого региона.

Недавно ополченцы также сообщили об успехах в столкновениях с боевиками в провинции Панджшер. Они утверждают, что им удалось отбить три района.

Напомним, 15 августа афганский президент Ашраф Гани вылетел из республики, а бандформирования "Талибана" смогли практически без сопротивления занять столицу страны - Кабул.

*Организация, деятельность которой в России запрещена