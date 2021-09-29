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В Афганистане подорожали наркотики: СМИ назвали три причины
29 сентября 2021, 12:05 • 95 • Политика
После того, как талибы* стали контролировать Афганистан, в стране выросла стоимость опиума. В СМИ назвали три причины тому.
После того, как править в Афганистане стали талибы в стране резко выросли цены на наркотики на чёрном рынке. Об этом сообщает газета The Times of India. В частности, на опиум. Его цена взлетела после 15 августа в три раза.
Местные производители продают его по 100 долларов за грамм.
К росту цен привела нестабильность в Афганистане, плохие погодные условия, но главный фактор – заявления в августе представителя "Талибана" Забихуллы Муджахида о том, что боевики будут бороться с наркотрафиком.
Дилеры, возможно, стали активнее перевозить опиум в другие страны.
"Талибан", талибы* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России.
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