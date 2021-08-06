В Афганистане перед талибами* пала столица одной из провинций

В Афганистане участники исламистского движения захватили столицу провинции.

Участники движения "Талибан"* захватили первую столицу - одной из провинций Афганистана.

Боевики вошли в город Зарандж - центр одной из 34 провинций страны на юго-западе, у границы с Ираном. Столица провинции Нимроз практически вся контролируется талибами, сообщил источник "РИА Новости".

В эфире афганского канала Tolo News прошёл репортаж, в котором говорится, что ворвавшиеся в Зарандж вооружённые банды "занимаются разграблением общественного имущества".

Через Зарандж проходит дорога, соединяющая его с городом Заболь в иранской провинции Систан и Белуджистан.

В Афганистане с 80-х годов XX века продолжается гражданская война.

США ввели войска в страну в 2001 году и намерены вывести в 2021 году.

* Движение "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.