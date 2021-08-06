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В Афганистане перед талибами* пала столица одной из провинций

06 августа 2021, 18:10  •  175 • Политика
В Афганистане участники исламистского движения захватили столицу провинции.
Участники движения "Талибан"* захватили первую столицу - одной из провинций Афганистана.
Боевики вошли в город Зарандж - центр одной из 34 провинций страны на юго-западе, у границы с Ираном. Столица провинции Нимроз практически вся контролируется талибами, сообщил источник "РИА Новости".
В эфире афганского канала Tolo News прошёл репортаж, в котором говорится, что ворвавшиеся в Зарандж вооружённые банды "занимаются разграблением общественного имущества".
Через Зарандж проходит дорога, соединяющая его с городом Заболь в иранской провинции Систан и Белуджистан.
В Афганистане с 80-х годов XX века продолжается гражданская война.
США ввели войска в страну в 2001 году и намерены вывести в 2021 году.
* Движение "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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