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В Афганистане объявлена всеобщая амнистия - СМИ

17 августа 2021, 10:50  •  205 • Политика
По данным западных СМИ, сегодня боевики "Талибана"* объявили в Афганистане всеобщую амнистию.
Как сообщило агентство "Франс-Пресс", талибы* заявили об амнистии в отношении всех правительственных чиновников и призвали население "вернуться к своей повседневной жизни с полной уверенностью".
Ранее бывший сотрудник одного из афганских министерств Ахмад Вардак (имя изменено) объяснил накал отчаяния в аэропорту Кабула. В частности, он рассказал о том, кто именно в панике пытался покинуть вчера страну. По его словам, несколько друзей пришли к нему рано утром, чтобы "попрощаться - возможно, навсегда".
В беседе с RT мужчина рассказал о том, что люди, которые пытались сбежать из страны, - это те, кто в какой-то момент поверил американцам и согласился сотрудничать.
*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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