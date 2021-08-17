В Афганистане объявлена всеобщая амнистия - СМИ

По данным западных СМИ, сегодня боевики "Талибана"* объявили в Афганистане всеобщую амнистию.

Как сообщило агентство "Франс-Пресс", талибы* заявили об амнистии в отношении всех правительственных чиновников и призвали население "вернуться к своей повседневной жизни с полной уверенностью".

Ранее бывший сотрудник одного из афганских министерств Ахмад Вардак (имя изменено) объяснил накал отчаяния в аэропорту Кабула. В частности, он рассказал о том, кто именно в панике пытался покинуть вчера страну. По его словам, несколько друзей пришли к нему рано утром, чтобы "попрощаться - возможно, навсегда".

В беседе с RT мужчина рассказал о том, что люди, которые пытались сбежать из страны, - это те, кто в какой-то момент поверил американцам и согласился сотрудничать.

*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.