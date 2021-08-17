|
В Афганистане объявлена всеобщая амнистия - СМИ
17 августа 2021, 10:50 • 205 • Политика
По данным западных СМИ, сегодня боевики "Талибана"* объявили в Афганистане всеобщую амнистию.
Как сообщило агентство "Франс-Пресс", талибы* заявили об амнистии в отношении всех правительственных чиновников и призвали население "вернуться к своей повседневной жизни с полной уверенностью".
Ранее бывший сотрудник одного из афганских министерств Ахмад Вардак (имя изменено) объяснил накал отчаяния в аэропорту Кабула. В частности, он рассказал о том, кто именно в панике пытался покинуть вчера страну. По его словам, несколько друзей пришли к нему рано утром, чтобы "попрощаться - возможно, навсегда".
В беседе с RT мужчина рассказал о том, что люди, которые пытались сбежать из страны, - это те, кто в какой-то момент поверил американцам и согласился сотрудничать.
*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
Подпишитесь на нас
205
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 августа 2021, 08:45
|
14 августа 2021, 01:15
|
13 августа 2021, 02:20
|
12 августа 2021, 20:50
|
11 августа 2021, 10:00
|
14 августа 2021, 22:20
|
12 августа 2021, 08:55