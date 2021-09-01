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В Афганистане об эвакуации просят 200 украинцев: Число постоянно меняется

01 сентября 2021, 09:25  •  67 • Политика
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Афганистане около 200 граждан страны заявили о желании эвакуироваться.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Афганистане около 200 граждан страны просят эвакуировать их.
Число желающих покинуть Афганистан украинцев постоянно меняется, отметил министр.
"Потому что кто-то, например, две недели о себе не заявлял, а потом заявил. А кто-то заявил, а затем полетел на другом самолёте, потому что появилась такая возможность", - пояснил министр изданию "Громадське".
Кулеба заверил, что "никто не будет брошен на произвол судьбы".
Ранее советник президента Зеленского заявлял, что из Афганистана было вывезено более 700 человек, эвакуация граждан завершена.
Как сообщал Царьград, в Афганистане произошёл инцидент, когда якобы неизвестные угнали украинский самолёт и вывезли на нём вместо украинцев "неизвестную группу пассажиров" в Иран.

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