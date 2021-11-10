Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Главная зрада": Слова американского генерала о России вызвали негодов...
Противникам России в Чёрном море показали наглядный пример тотального уничтожени...
Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
Украина собирается отобрать у России самое главное
Главная / Политика

В Афганистане началась партизанская война против "Талибана"*

10 ноября 2021, 12:55  •  102 • Политика
Фото: Hamidullah / XinHua / www.globallookpress.com
Боевые действия вспыхнули в провинции Лагман
В среду, 10 ноября, в афганских соцсетях начали распространять видеозапись с группой вооруженных людей, объявивших о своей готовности противостоять движению "Талибан*", которое после государственного переворота контролирует власть в исламской республике. 
Вооруженные граждане выразили поддержку Фронта национального сопротивления Афганистана, возглавляемому полевым командиром Ахмадом Шахом Масудом. В их обращении говорится о начале партизанской войны в провинции Лагман ради освобождения страны от оккупации и восстановления справедливости. 
Примечательно, что к национальному движению сопротивления присоединяются все больше боевиков. Бывшему министру обороны Афганистана, который сейчас ведет борьбу против талибов*, ранее выразили поддержку вооруженные люди из Кабула.
К слову, неделю назад там прогремел мощный взрыв. Очевидцы сообщили, что эпицентр находился недалеко от дома нынешнего главы оборонного ведомства Афганистана. По данным местных СМИ, взрывное устройство мог активировать террорист-смертник. 
Напомним, Кабул перешел под контроль "Талибана*" в августе 2021 года в результате военного переворота в Афганистане. Противники действующего на тот момент режима практически не встретили сопротивления военных. Это стало результатом вывода вооруженных сил США и НАТО с территории исламской республики. 

* запрещеная на территории России террористическая организация

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





102
Источник
Похожие новости
10 ноября 2021, 01:15
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
10 ноября 2021, 01:15
Названы две главные ошибки водителей на ночной дороге: Автоэксперт подсказал, как их избежать
10 ноября 2021, 07:05
Кличко заявил о главной цели Путина
10 ноября 2021, 03:00
В США испугались, что Китай первым высадит человека на Луну: Глава NASA пообещал не допустить
10 ноября 2021, 08:50
Скандал года? Спецслужбы подбросили в Минск второго "убийцу Кеннеди"
10 ноября 2021, 10:35
Самолёт ВВС США 5 часов испытывал русских в Чёрном море. Смелости хватило на 35 км
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 ноября 2021, 01:15
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
10 ноября 2021, 01:15
Названы две главные ошибки водителей на ночной дороге: Автоэксперт подсказал, как их ...
10 ноября 2021, 07:05
Кличко заявил о главной цели Путина
10 ноября 2021, 03:00
В США испугались, что Китай первым высадит человека на Луну: Глава NASA пообещал не д...
10 ноября 2021, 08:50
Скандал года? Спецслужбы подбросили в Минск второго "убийцу Кеннеди"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 ноября 2021, 00:45
Украина осталась без электроэнергии из Белоруссии: Виновата интеграция с Европой
04 ноября 2021, 21:35
Украина вновь нарушила перемирие в Донбассе и тут же поплатилась
05 ноября 2021, 08:40
В США применили биооружие во имя свежего воздуха: есть погибшие
07 ноября 2021, 15:30
Украина собирается отобрать у России самое главное
06 ноября 2021, 17:20
Ждать 18 часов, чтобы умереть. Скандал со скорой набирает обороты
07 ноября 2021, 05:00
«Укрзализныця» украла у РЖД 20 локомотивов. Чем объясняется угольная блокада?
08 ноября 2021, 09:35
Армия пока наблюдает: Шойгу сделал предупреждение Вашингтону
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.