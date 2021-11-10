|
В Афганистане началась партизанская война против "Талибана"*
10 ноября 2021, 12:55 • 102 • Политика
Боевые действия вспыхнули в провинции Лагман
В среду, 10 ноября, в афганских соцсетях начали распространять видеозапись с группой вооруженных людей, объявивших о своей готовности противостоять движению "Талибан*", которое после государственного переворота контролирует власть в исламской республике.
Вооруженные граждане выразили поддержку Фронта национального сопротивления Афганистана, возглавляемому полевым командиром Ахмадом Шахом Масудом. В их обращении говорится о начале партизанской войны в провинции Лагман ради освобождения страны от оккупации и восстановления справедливости.
Примечательно, что к национальному движению сопротивления присоединяются все больше боевиков. Бывшему министру обороны Афганистана, который сейчас ведет борьбу против талибов*, ранее выразили поддержку вооруженные люди из Кабула.
К слову, неделю назад там прогремел мощный взрыв. Очевидцы сообщили, что эпицентр находился недалеко от дома нынешнего главы оборонного ведомства Афганистана. По данным местных СМИ, взрывное устройство мог активировать террорист-смертник.
Напомним, Кабул перешел под контроль "Талибана*" в августе 2021 года в результате военного переворота в Афганистане. Противники действующего на тот момент режима практически не встретили сопротивления военных. Это стало результатом вывода вооруженных сил США и НАТО с территории исламской республики.
* запрещеная на территории России террористическая организация
Подпишитесь на нас
102
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 ноября 2021, 00:45
|
04 ноября 2021, 21:35
|
05 ноября 2021, 08:40
|
07 ноября 2021, 15:30
|
06 ноября 2021, 17:20
|
07 ноября 2021, 05:00
|
08 ноября 2021, 09:35