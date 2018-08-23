В Афганистане может назреть мир

В Москве ожидается встреча, на которой афганское правительство и талибы могут договориться о мире и разделе власти. Но США против

Автор:

Покровский Александр

В тематике Афганистана назрела сенсация. От неё все старательно отмахиваются и тихонько задвигают под стол. Одновременно у всех на лицах каменные выражения: а что ненормального? Всё так и задумано!

Запрещённые в Москве – в Москве

Речь идёт о приглашении представителей запрещённого в России движения «Талибан» в Москву на встречу по Афганистану в так называемом «московском формате». При этом от признания Талибана террористической организацией и, следовательно, запрета, никто не отказывается.

Но и это – только одна часть сенсации. У неё есть и вторая половина. А именно: на помощь Москвы в организации переговоров с талибами рассчитывает… официальный Кабул. Воюющий с ними. У которого они только что едва не отбили крупный город Газни. И который и без того потерял в борьбе с ними от 40 до 50 процентов подконтрольной территории страны.

Впрочем, скорее всего, это обстоятельство и понудило недавно посла Афганистана в Москве Абдула Каюма Кучая прямым текстом призвать: «Россия сейчас тоже имеет контакты с «Талибаном». Кабулов говорит, что у России налажены связи с талибами. Если Россия действительно хочет помочь Афганистану, и у неё есть возможность убедить талибов сесть за стол переговоров с правительством Афганистана, чтобы решить все проблемы, это будет хорошо».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, чрезвычайный и полномочный посол Афганистана в РФ Абдул Каюм Кучай и президент России Владимир Путин (слева направо). Фото: www.globallookpress.com

В переводе с дипломатического это означает, по сути: мы капитулируем, но просим обеспечить нам почётные условия для сдачи…

Похоже, что именно это и будет главной темой встречи в Москве, которая должна начаться 4 сентября.

Талибы и Кабул: диспозиция

Кабулов, упомянутый послом, - это специальный представитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Совпадение фамилии с именем столицы Афганистана – чисто случайное: он русский дипломат, родом из Узбекистана. А вот совпадение имени с известным лозунгом нередко обыгрывается в материалах прессы – именно усилиями Кабулова сегодня производятся попытки замирения различных афганских противоборствующих сил. Прежде всего – правительства и Талибана. Ибо запрещённая в России группировка ИГИЛ в лице её здешнего «хорасанского вилаята» в качестве партнёра по установлению мирного процесса никем не рассматривается.