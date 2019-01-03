В Афганистане должны воевать не американцы, а русские: Трамп подверг сомнению военное присутствие США в Кабуле

Дональд Трамп подверг сомнению военное присутствие США в Кабуле. Американскому президенту кажется, что операция СССР в Афганистане развалила Союз - обанкротила его. Вашингтон сегодня тратит миллионы и миллиарды на Афганистан, хотя воевать там в понимании Трампа должны не американцы, а русские - "в этой стране должны воевать соседи этой центральноазиатской республики - Пакистан, Россия и Индия в частности".

2 января в эфире телеканала FoxNews Дональд Трамп сообщил, что связывает распад Советского Союза с его участием в боевых действиях в Афганистане, передает информагентство "Nation News". Афганистан сделал из Советского Союза Россию, потому что СССР "обанкротился из-за боевых действий в Афганистане", отметил американский президент. При этом, по мнению Дональда Трампа, СССР поступил правильно, вмешавшись в войну из-за террористической угрозы, даже несмотря на то, что она "обанкротила" его экономику.

Кроме того, президент США уверен, что в военном конфликте в Афганистане в настоящее время "должны воевать соседи этой центральноазиатской республики - Пакистан, Россия и Индия в частности". В связи с чем военное присутствие в этой стране США, на которое тратятся миллиарды долларов, по словам Трампа, вызывает сомнения, передает ТАСС.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что американский президент намерен сократить количество американских военнослужащих в Афганистане. Однако позже в Пентагоне опровергли подобные приказы Трампа.