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В афере с Навальным СИС ищет варианты

28 сентября 2020, 01:55  •  35 • В мире
Как ударить сразу и по Путину, и по Лукашенко
Немецкие власти заявили, что Алексей Навальный не вернётся на родину до полного выздоровления.
Это, по мнению немцев, может продолжаться несколько недель, но, похоже, что Навальный не приедет в Россию столько, сколько потребуется для полного вывода следов отравляющего вещества из его организма. А это может не произойти никогда. Например, в 1960 году английские ученые проанализировали нейтронно-активационным способом химический состав волос Наполеона из пряди, срезанной с головы императора на следующий день после смерти. Результаты показали, что четыре месяца перед смертью Наполеон получал высокие дозы мышьяка; он содержался на острове Св. Елены под британским надзором.
В 1960 году возможности науки были несопоставимы с нынешними. Поэтому при возвращении Навального на родину власти могут взять у него анализ по судебному решению, ведь Россия подвергается несусветным обвинениям. Более того, российские власти могут привлечь независимых экспертов ОЗХО из нейтральных стран провести процедуру максимально прозрачно и удивить мир неожиданными результатами. Похоже, для спецлабораторий ФРГ, Франции и Швеции эти результаты будут ошеломляющими, поскольку никаких следов мифического «Новичка» в них быть не может.
Таких последствий, разумеется, правительства этих стран не хотят. Они и без того едва отбиваются от российских дипломатов, отказываясь предъявлять материалы анализов Навального. Так что наш герой обречён на долгое пребывание в «свободном мире», хочет он того или нет. А его таланты можно приспособить и за рубежом. Чем он не подходит на роль «вождя в эмиграции»? Других кандидатов в распоряжении западных спецслужб сегодня нет. Даже Михаил Ходорковский с неполной сотней его убитых соперников как-то не пользуется популярностью среди молодёжи – главной силы цветных революций. А у Навального есть к кому апеллировать. Остаётся немногое: забыть обещания Навального вернуться в Россию, объяснить миру, что в России его ждёт тюремная решетка, а заодно сослаться на длительный процесс реабилитации. Просто и убедительно.
Затем будет создано нечто вроде «зарубежной партии в изгнании», благо мелкой антироссийской пехоты среди эмигрантов полно. А получив нужное финансирование, Навальный продолжит работу против Путина в несколько ином формате. Те, кто следил за деятельностью его ФБК, легко могли увидеть, что все усилия этой НКО были направлены на компрометацию ближайшего путинского окружения, а значит и самого президента. В то же время Фонд борьбы с коррупцией не имеет ровным счётом ничего против олигархического класса – той социальной страты, которая порождает и плодит коррупцию.
Вместе с тем невозвращение Навального в Россию создаст для западных спецслужб новые проблемы. Дело не в том, что они будут вынуждены объяснять десятки неувязок в «отравлении» Навального или во всплывших в связи с этим новых обстоятельств в деле Скрипалей. Например, откуда у Юлии Скрипаль появились следы трахеотомии, которую делают при отравлении не ОВ, а другими ядами. Плевать они хотели на то, насколько убедительно выглядят их обвинения. Ставка сделана на оболванивание тех, кого можно оболванить.
Проблема в том, что казус Навального сдулся, как проколотый пузырь, и некоторые западные лидеры выглядят жалко после исторгнутых ими грозных обвинений в адрес России. Эти лидеры приняли участие в очередном спектакле многосерийного детектива о «кровавой России и ее жестоком тиране», а сейчас им требуется отвлечь от этого внимание, тем более что в Германии парламентская оппозиция уже начинает трепать Меркель по этому вопросу.
В результате детектив, начавшийся после знаменитой Мюнхенской речи В. Путина 2007 года, требует продолжения. Правда, не всегда у исполнителей хватает мозгов, чтобы сделать всё без сучка и задоринки, но на то и существует тотальный контроль над западными СМИ, позволяющий утаивать от мира «материалы расследования». Выглядит смешно: все разбирательства «русских преступлений» происходят в условиях глубокого подполья, а на-гора ничего, кроме бездоказательного вранья, не выдаётся. Наверное, сооснователи ООН Рузвельт и Черчилль перевернулись бы в гробу, узнай они, что три западных представителя в Совете Безопасности ООН внесли по делу Скрипалей проект резолюции с обвинениями России с вердиктом… highly likely.
Вполне возможно появление новой серии дебильного детектива, а этот жанр требует обязательного наличия «сакральной жертвы».
Озирая угодья Запада в России, трудно заметить фигуру, которая могла бы стать в глазах масс мучеником и страдальцем за правду. Измельчали «борцы с тиранией» настолько, что глаз остановить не на ком. Зато в Белоруссии такую фигуру отыскали, и при умело построенном сценарии покушением на эту фигуру можно убить сразу двух зайцев – ударить и по Путину, и по Лукашенко. Речь идет о Светлане Тихановской, человеке не имеющем никаких перспектив в большой политике. Сегодня её образ подретуширован спецслужбами и идеологическими центрами, и она уже вообразила себя «президентом Светой». Однако стоит только опустить помочи, на которых её водят, как она сразу упадёт. Тихановская – это рупор, через который кричат другие голоса. На её месте куда перспективнее смотрятся М. Колесникова или П. Латушко, они уже начинают «страдать за нашу и вашу свободу».
А куда же девать «президента Свету»? Мы далеки от плохих предсказаний. Просто мы понимаем, что СИС ищет варианты.
Дмитрий СЕДОВ

Фонд Стратегической Культуры

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