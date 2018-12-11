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В аэропорту Тбилиси проводят усиленную проверку прибывших с Украины мужчин

11 декабря 2018, 00:39  •  85 • Украина
Пограничники в Тбилисском международном аэропорту проводят усиленную проверку мужчин, которые прибыли в страну с Украины.
 
©wikipedia
 

Об этом сообщает «Интерпрессньюс» со ссылкой на пассажиров.

Отмечается, что женщин пропускают без проблем, в то время как мужчин тщательно проверяют и забирают у них паспорта.

В МВД Грузии пояснили, что это обыкновенная вторичная проверка, которая является распространённой международной практикой. 

Ранее суд Тбилиси арестовал шестерых украинцев за незаконное хранение оружия.

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