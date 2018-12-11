В аэропорту Тбилиси проводят усиленную проверку прибывших с Украины мужчин

Пограничники в Тбилисском международном аэропорту проводят усиленную проверку мужчин, которые прибыли в страну с Украины.

Об этом сообщает «Интерпрессньюс» со ссылкой на пассажиров.

Отмечается, что женщин пропускают без проблем, в то время как мужчин тщательно проверяют и забирают у них паспорта.

В МВД Грузии пояснили, что это обыкновенная вторичная проверка, которая является распространённой международной практикой.

Ранее суд Тбилиси арестовал шестерых украинцев за незаконное хранение оружия.