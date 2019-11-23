В аэропорту Львова самолёт выкатился за пределы взлётной полосы

В международном аэропорту Львова самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы во время разворота.

Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.

«За пределы ВПП выкатился самолёт авиакомпании МАУ... Пассажиры и багаж эвакуированы, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после инцидента самолёт успешно отбуксировали, чтобы аэропорт мог возобновить свою работу в штатном режиме.

Ранее самолёт Ан-148 авиакомпании «Ангара», летевший из Иркутска, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в городе Мирный в Якутии.