Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«В рамках исследований»: в МАГАТЭ заявили об отсутствии признаков разработки Ира...
Армянский «Миротворец». Нет у «революции» конца?
С дальним прицелом: как удары по Сирии могут быть связаны с заявлениями Израиля ...
Конфуз НАТО: Трамп хорошо считает деньги, но не «Томагавки»
Главная / Украина

В аэропорту Киева задержали итальянского журналиста

01 мая 2018, 20:09  •  210 • Украина
В киевском аэропорту Борисполь задержали итальянского журналиста Джорджио Бьянки, который планировал посетить траурные мероприятия в Одессе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента итальянской общественной организации «Сперанца» Ирину Вихареву.
 
РИА Новости
 

«Джорджио собирался продолжить работу над видеоматериалом, в частности, записать несколько интервью жителей Украины, в том числе в Одессе, но по прилёте (в Киев) его задержали, ознакомили с решением о запрете на въезд и предупредили, что он будет депортирован первым же рейсом», — рассказала Вихарева.

Она добавила, что впоследствии Бьянки не посадили в самолёт, а отвели на допрос.

По её словам, журналист хотел посетить траурные мероприятия по случаю годовщины гибели людей в Доме профсоюзов.

Ранее сообщалось, что погранслужба Украины отказала съёмочной группе Первого канала Грузии во въезде в страну. 

2 мая 2014 года в Одессе радикалы окружили и подожгли здание Дома профсоюзов, в котором находились сторонники федерализации Украины.

Жертвами пожара стали 48 человек, более 200 пострадали.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

210
Источник
Похожие новости
01 мая 2018, 20:09
Продукт политической воли: зачем Турция создаёт собственный перспективный танк
01 мая 2018, 20:09
В аэропорту Киева задержали итальянского журналиста
30 апреля 2018, 21:24
Порошенко прокомментировал поставку американских комплексов Javelin на Украину

01 мая 2018, 00:39
В Киеве обнаружили в воде пакет с патронами и гранатами
01 мая 2018, 00:39
«Погибаю, но не сдаюсь!»: как Черноморский флот предпочёл затопление плену
01 мая 2018, 20:09
Порошенко рассказал о проведении испытаний боевого модуля «Дуплет»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
25 апреля 2018, 01:39
В МИД России назвали провокационными попытки проинспектировать Крым в рамках проверок Украины
30 апреля 2018, 11:54
Американцы призвали Израиль уничтожить Асада
29 апреля 2018, 14:56
Не говори о санкциях, а то посадим
27 апреля 2018, 17:28
Тайна правления легендарного шефа КГБ
27 апреля 2018, 01:24
Леонид Ивашов. США на казахском Каспии – следствие выбора российских элит
28 апреля 2018, 19:09
Дмитрий Медведев о хамстве американцев, повышении пенсионного возраста и своей отставке
28 апреля 2018, 07:39
Больше чем разведчик: на что способен российский ударный беспилотник «Корсар»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.