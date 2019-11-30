В аэропорту Киева у пассажира нашли гранату

Сотрудники правоохранительных органов в киевском аэропорту Борисполь обнаружили гранату в багаже одного из пассажиров рейса Киев — Хургада. Об этом информирует пресс-служба полиции Киевской области.

«Полицейские изъяли гранату Ф-1 и запал к ней. Также установили, что владельцем багажа, где находилось взрывное устройство, является 36-летний житель города Донецка», — заявили в полиции.

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания.

По факту произошедшего открыто уголовное производство по статье «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами».

В октябре два человека погибли из-за взрыва гранаты в Киеве.