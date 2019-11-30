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В аэропорту Киева у пассажира нашли гранату
30 ноября 2019, 14:39 • 103 • Украина
Сотрудники правоохранительных органов в киевском аэропорту Борисполь обнаружили гранату в багаже одного из пассажиров рейса Киев — Хургада. Об этом информирует пресс-служба полиции Киевской области.
©kv.npu.gov.ua
«Полицейские изъяли гранату Ф-1 и запал к ней. Также установили, что владельцем багажа, где находилось взрывное устройство, является 36-летний житель города Донецка», — заявили в полиции.
Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания.
По факту произошедшего открыто уголовное производство по статье «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами».
В октябре два человека погибли из-за взрыва гранаты в Киеве.
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