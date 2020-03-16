В аэропортах и на вокзалах будут проверять на коронавирус всех желающих

В понедельник премьер Михаил Мишустин провел первое заседание Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Решение о создании совета было принято в минувшую субботу. Премьер возглавил его лично.

Мишустин сообщил, что поручил расширить диагностику коронавируса в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах.

- В первую очередь это касается людей, у которых нет симптомов заболевания, при этом они хотят провериться на коронавирус, - пояснил Мишустин.

Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, около 6 тысяч врачей-инфекционистов, 2 тысячи пульмонологов и более 18 тысяч медсестер готовы оказывать медицинскую помощь россиянам в случае роста заболеваемости коронавирусом. По ее словам, при необходимости также могут быть задействованы студенты медицинских вузов и колледжей.

Вся оперативная информация по ситуации с коронавирусом в России и мире будет публиковаться на сайте стопкоронавирус.рф. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, также уже протестирована единая горячая линия. Ее номер 8-800-2000-112.

- Если даете добро, готовы запускать, - доложил премьеру Чернышенко.

- Конечно, - ответил Мишустин. - Недостаток информации всегда порождает ненужное беспокойство и необоснованные страхи. Мы уже видим, что на этой почве начинают возникать самые невероятные слухи, не имеющие ничего общего с реальностью, а иногда идет вброс откровенных фейков.

Чернышенко также сообщил о подготовке вместе с волонтерами всероссийской акции помощи тем, кто находится на карантине из-за коронавирусу, а также пенсионерам.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал об экономическом курсе правительства.

- Мы пришли к выводу, что те механизмы, которые применяют ведущие страны, а именно накачка спроса, для нас рискованны. Рынки пока не стабилизированы, и мы можем получить вместо стабилизации обратный эффект - девальвационный, резкое ослабление курса рубля, прежде всего, с негативными социальными последствиями, - сказал Белоусов.

Поэтому акцент в разработанных правительством первоочередных мерах сделан на поддержку населения и наиболее уязвимых секторов экономики. Белоусов заметил, что Россия попала под двойной удар: это шок от снижения мировых цен на нефть, нестабильность мировых финансовых рынков, санкции и коронавирус.

В общей сложности разработанный правительством план первоочередных мер включает 47 мероприятий, из которых 35 должны быть реализованы в течение ближайших 10 дней.